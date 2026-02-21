Nemecká konzervatívna Kresťanskodemokratická únia (CDU) žiada stanovenie minimálneho veku 14 rokov pre používanie sociálnych sietí. Strana kancelára Friedricha Merza to v sobotňajšom stanovisku odôvodnila potrebou lepšej ochrany detí a tínedžerov na internete, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Delegáti strany na celoštátnom zjazde v Stuttgarte schválili v sobotu návrh, ktorý vyzýva nemeckú vládu, aby zaviedla zákonný minimálny vek 14 rokov pre používanie sociálnych sietí. Požaduje tiež uznanie „osobitnej potreby ochrany v digitálnej sfére do veku 16 rokov“.
Podobné návrhy už v minulosti predložil koaličný partner CDU, stredoľavicová Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD).
V návrhu CDU sa uvádza, že strana podporuje „vekovo primeranú a zodpovednú digitálnu zrelosť“. Podotýka, že deti sú na internete mimoriadne zraniteľné, najmä tam, kde sú modely zamerané na maximalizáciu pozornosti, emocionálnu angažovanosť a ovplyvňovanie správania. „Štát nesmie zostať neutrálny,“ píše sa v texte.
Nemeckí kresťanskí demokrati sa vyslovili za prijatie štátnych a európskych právnych noriem, ktoré by od platforiem sociálnych sietí vyžadovali zaviesť systémy overovania veku, ktoré sú robustné a spĺňajú predpisy týkajúce sa ochrany údajov. Jednoduché vlastné vyhlásenie používateľa kliknutím na príslušné políčko by podľa CDU už nemalo postačovať, pričom pokuty za porušenie nariadení by mali byť vysoké.
CDU tiež žiada posilnenie vzdelávania o digitálnej gramotnosti na školách. Žiaci by sa mali učiť, ako fungujú algoritmy a ako sa chrániť pred kyberšikanovaním a manipuláciou na internete. Do programov zvyšovania povedomia by mali byť zapojení aj rodičia a miestne komunity. Mediálna gramotnosť posilňuje „demokratickú odolnosť voči dezinformáciám a radikalizácii“, konštatuje návrh.