Západné Slovensko v sobotu popoludní zasiahlo zemetrasenie. Obyvatelia Bratislavy a okolitých obcí pocítili krátko po 13:44 zreteľné otrasy zeme. Podľa úradov zatiaľ nie sú hlásené zranenia, úrady zisťujú prípadné materiálne škody.
Európsko-stredomorské seizmologické centrum (EMSC) prvotne odhadovalo silu zemetrasenia na 4,6, pričom po aktualizácii dát sa udáva magnitúda v rozmedzí 4,3 až 4,5. Zemetrasenie pre TASR potvrdil aj vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay. Ako dodal, automaticky namerané prístrojové údaje musia ešte detailne prezrieť seizmológovia.
Kde sa nachádzalo epicentrum?
- Lokalita: Približne 2 kilometre južne od Šamorína a 21 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta, priamo na slovensko-maďarských hraniciach.
- Spresnenie: Aktualizované súradnice webu EMSC odkazujú na pole v blízkosti obce Kyselica neďaleko Šamorína (predchádzajúce dáta nepresne odkazovali na vodné dielo Gabčíkovo).
- Hĺbka a čas: Zemetrasenie vzniklo v hĺbke 10 až 13 kilometrov o 13:44 stredoeurópskeho času.
„Ako keby spadlo lietadlo“
Otrasy poriadne vyľakali miestnych obyvateľov. Obyvateľka Šamorína Diana pre TASR opísala, že intenzívne trasenie trvalo približne desať sekúnd.
„Mala som pocit, akoby veľmi blízko spadlo lietadlo. Triasol sa nám celý dom a nábytok, spolu s priateľom sme vyšli von, kde sme stretli aj ostatných susedov,“ uviedla.
Silné prejavy zemetrasenia hlásili aj z Bratislavy, kde ľudia cítili, ako sa im trasú sedačky, písacie stoly či monitory.
Zásahové zložky sú v pohotovosti
Krajské strediská integrovaného záchranného systému v Bratislave, Trnave a Nitre zaznamenali po udalosti výrazný nárast volaní. Hasiči na základe týchto podnetov aktuálne vykonávajú terénny prieskum v okolí Šamorína. Odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra SR informoval, že Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko komunikuje s relevantnými inštitúciami.
- Zdravie a majetok: Zatiaľ nie sú hlásené žiadne následky na životoch ani na zdraví obyvateľov. Informácie o škodách na majetkoch sa priebežne zbierajú.
- Bezpečnostné opatrenia: Dotknuté odbory krízového riadenia okresných úradov sú v pohotovosti a situáciu naďalej intenzívne sledujú.
- Dotrasy: Podľa doterajších informácií sa neočakávajú ďalšie silné dotrasy.