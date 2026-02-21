Pri nočnom požiari rodinného domu v obci Cabaj-Čápor zomrela jedna osoba. Našli ju pod sutinami. Príčinou požiaru bola manipulácia s vykurovacím telesom. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania konštrukcie strechy a prehľadávania priestorov domu,“ uviedli hasiči.
Okrem jedného úmrtia vznikla požiarom aj materiálna škoda 10.000 eur. Pri požiari zasahovali hasiči z Nitry a Selenca aj dobrovoľní hasiči z Cabaja-Čápora.