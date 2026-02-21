Na vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nesmie krajina zabudnúť. Aj po ôsmich rokoch je ich smrť pripomienkou, ako dôležité je chrániť pravdu, spravodlivosť a ľudské práva - nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi. Na sociálnej sieti to v deň ôsmeho výročia vraždy uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
„Ich násilná smrť zdôraznila kľúčový význam ochrany novinárov, slobody tlače a prejavu, najmä v kontexte ochrany demokracie a právneho štátu. Slovensko sa v minuloročnom rebríčku medzinárodného indexu slobody tlače, ktorý zostavuje organizácia Reportéri bez hraníc, umiestnilo na 38. mieste, čo predstavuje pokles z 29. miesta v roku 2024. Tento vývoj je potrebné vnímať ako vážne upozornenie, že sloboda médií si vyžaduje neustálu ochranu a pozornosť,“ uviedol Dobrovodský.
Pripomenul, že Slovensko okrem vraždy novinára zažilo aj ďalšie dva prípady, keď novinári zmizli - P. Rýpal v roku 2008 a M. Pejko z roku 2015. „Skutočnosť, že tieto prípady dodnes nemajú jasné odpovede, podčiarkuje riziká, ktorým môžu novinári a novinárky čeliť pri svojej práci,“ upozornil ombudsman.
Ako doplnil, odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je dôležité pripomínať a pokračovať v úsilí o budovanie spravodlivej a demokratickej spoločnosti.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.