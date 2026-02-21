Vlak v noci na sobotu zrazil v Turčeku neďaleko Hornej Štubne (okres Turčianske Teplice) medveďa hnedého. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa.
Medveď mal podľa štátneho tajomníka váhu 162 kilogramov.
Stret medveďa s vlakom potvrdila pre TASR i Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). K udalosti podľa hovorcu ZZSK Jána Bačeka došlo v piatok (20. 2.) o 18.50 h počas jazdy osobného vlaku smerujúceho z Prievidze do Vrútok v úseku Horná Štubňa - odbočka Dolná Štubňa.
„Udalosť nemala vplyv na plynulosť železničnej dopravy a nevyžiadala si obmedzenia prevádzky. Cestujúci ani personál vlaku neboli zranení,“ doplnil Baček.