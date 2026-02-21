Opozičné KDH bude mať 7. marca v Ružomberku snem. Predseda hnutia by sa však na ňom voliť nemal, keďže šéf KDH Milan Majerský má mandát predsedu do roku 2028. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia KDH. Podpredseda hnutia Viliam Karas vyhlásil, že ak sa Majerský v budúcnosti rozhodne odovzdať zodpovednosť za vedenie KDH, je pripravený sa uchádzať o dôveru členov hnutia a ponúknuť im svoju víziu.
Majerský pre TASR ešte koncom roka 2025 povedal, že chce pokračovať vo vedení hnutia do konca svojho funkčného obdobia. Upozorňuje však na to, že vždy pozorne počúva členskú základňu. Nechce totiž, aby sa zopakoval scenár, keď sa hnutie rozdelilo alebo z neho odišlo mnoho členov.
„S predsedom Milanom Majerským sme najbližší spojenci a medzi nami nie sú žiadne konflikty,“ uviedol pre TASR Karas. „Mimoriadne si vážim jeho osobný vklad pri presadzovaní nášho programu, čo sa ukázalo aj pri nedávnych ústavných zmenách,“ doplnil. Upozornil tiež, že zodpovedná diskusia v hnutí neznamená rozkol. „Áno, v hnutí vedieme otvorené diskusie o tom, ako najlepšie skĺbiť výkon funkcie župana a predsedu strany. To však nie je prejav rozkolu, ale našej spoločnej zodpovednosti,“ zdôraznil Karas. „Chcem potvrdiť, že ak sa Milan Majerský v budúcnosti rozhodne odovzdať zodpovednosť za vedenie KDH, som pripravený sa uchádzať o dôveru členov hnutia a ponúknuť im svoju víziu,“ pripomenul Karas.
KDH ešte neinformovalo o programe snemu, ktorý bude o dva týždne. „O presnom programe budeme včasne informovať. Voľba predsedu však súčasťou programu nie je, keďže mandát predsedu hnutia je platný do roku 2028,“ uviedlo komunikačné oddelenie hnutia.