Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v hlavnom meste odcudzil bankomatovú kartu a následne ňou neoprávnene vybral peniaze z účtu. V tejto súvislosti sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri identifikácii osôb. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie.
„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osôb, ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ uviedli policajti s tým, že tak občania môžu urobiť na telefónnom čísle 158, na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.