Opozícia si v sobotu pripomenula ôsme výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
SaS pripomenula, že Slovensko stále čaká na právoplatný rozsudok v celej kauze, súdny proces podľa mimoparlamentných Demokratov začína pripomínať nekonečný príbeh. Marián Čaučík z KDH na sociálnej sieti uviedol, že pravda, sloboda, spravodlivosť a odvaha postaviť sa za správnu vec sú spoločnou zodpovednosťou. Podobne to vníma aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, vyhlásila, že chrániť odkaz Jána a Martiny je povinnosťou všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí. PS pripomenulo, že rodiny stále čakajú na spravodlivosť a mocní v tejto krajine sa tvária, že sa ich to netýka.
„Tragická vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej otriasla celou krajinou. Bola útokom na slobodu slova, na spravodlivosť a na samotné základy právneho štátu. Osem rokov po tomto zločine však stále nemáme právoplatný rozsudok. Pre blízkych Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je toto čakanie na spravodlivosť zničujúce,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Strana zároveň pripomenula, že vražda bola dôsledkom prostredia, v ktorom sa korupcia dostala na najvyššie miesta v štáte.
Čaučík vyhlásil, že slušná a spravodlivá spoločnosť nevzniká sama. „Tvoríme ju my,“ dodal. Vo videu uviedol, že odkaz Jána a Martiny je veľmi aktuálny aj v týchto dňoch. „Žije v každodenných rozhodnutiach každého z nás - keď sa pýtame, keď nám nie je ľahostajné, keď sa ozveme,“ myslí si.
Remišová vyhlásila, že o život Kuciaka a Kušnírovú pripravil zločinecký systém napojený na vrcholovú politiku, ktorý si myslel, že za svoje zločiny nebude musieť niesť zodpovednosť.
„Osem rokov uplynulo od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rodiny stále čakajú na spravodlivosť a mocní v tejto krajine sa tvária, že sa ich to netýka. Naopak, ešte pritvrdzujú,“ pripomenulo na sociálnej sieti PS s tým, že mocní útočia na novinárov, na Ústavný súd SR a rozkladajú inštitúcie, ktoré nás chránia pred mafiou a zločincami. „Toto sa musí skončiť. Ján Kuciak a Martina Kušnírová zomreli, lebo zločinci mali pocit, že môžu všetko. Aj vziať ľudský život. Nezabudnime na nich,“ zdôraznilo opozičné hnutie.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.