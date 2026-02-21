Pamätník slobody slova, ktorý vzniká vo Veľkej Mači na mieste, kde stál dom zavraždeného Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, by mohol byť dokončený v máji. Základy pamätníka sú hotové, uskutočniť sa má výstavba a vybetónovanie častí, ktoré sú nad povrchom. Pre TASR to v sobotu pri príležitosti ôsmeho výročia vraždy uviedol jeden z tvorcov návrhu Vít Halada.
Halada ozrejmil, že už samotné zadanie verejnej súťaže na návrh bolo, aby pozemok bol prázdny. „Aby žiadne stopy po tragédii neboli prítomné,“ ozrejmil s tým, že návrh Záhrada pracuje s jednoduchým gestom šikmej záhrady, naklonením roviny, ktorá ukazuje, že sa niečo stalo, že je niečo vychýlené.
„Keď ste na pozemku, tak vidíte v zadnej časti zdvihnutú rovinu, kdežto naopak v prednej časti, kde bol dom a miesto tragédie, sa rovina dostáva pod úroveň terénu. Návštevník v budúcnosti bude môcť vstúpiť pod terén do tmavšieho priestoru plného iných zvukov, vlhkosti, bude cítiť, že nie je v tom prostredí, z ktorého prišiel,“ dodal.
Návštevníci budú mať súčasne možnosť pozrieť sa do záhrady smerom na zdvihnutý horizont. „To dáva akoby druhú časť celého zážitku, že sa môžeme prejsť a ocitnúť sa na obidvoch rovinách a začať si uvedomovať, že niektoré veci nás ovplyvňujú viac, ako by sme chceli,“ doplnil.
Vo Veľkej Mači sa v sobotu súčasne uskutočnil pietny akt kladenia vencov. Otec Jána Kuciaka, Jozef Kuciak pre TASR uviedol, že podobnú situáciu nepraje zažiť nikomu. V spravodlivosť súdneho procesu už prestáva veriť. „Náš súdny systém je nastavený tak, že obžalovaní majú všetky možné práva a poškodení nič. To je asi tak všetko, čo si teraz myslím o spravodlivosti,“ skonštatoval. Doplnil, že každý má právo aj na chyby, aj na to, aby sa mohol zmeniť. „Ale vždy tam musí byť nejaký prerod v ňom samom,“ zhrnul.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič pri tejto príležitosti spomenul, že kraj uvažuje o zriadení stálej expozície predmetov, ktoré sa v dome Jána Kuciaka nachádzali, vo Vlastivednom múzeu v Galante. „Niektoré artefakty, najmä symbolická brána, je súčasťou zbierkových predmetov múzea a budeme sa rozprávať o zriadení stálej expozície,“ ozrejmil pre TASR. K odhaleniu samotného pamätníka verejnosti by podľa neho malo dôjsť v lete.
Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. V prípade čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.