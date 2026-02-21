Matka a jej dve deti takmer zahynuli pri dopravnej nehode. Polícia sa domnieva, že vodička mohla šoférovať opitá.
Záchranné zložky zasahovali v piatok (13. 2.) pri škôlke Bloom Academy v americkom štáte New Jersey. Informoval o tom denník The Sun s tým, že na mieste došlo k dopravnej nehode so zraneniami.
Auto malo preraziť plot pred škôlkou a vraziť do Patricie Pisaniovej a jej dvoch synov. Incident zachytila vo videu bezpečnostná kamera.
Vodička takmer zabila matku s deťmi
Pisaniovú a jej synov delili od tragédie doslova centimetre. Ako vidno v záberoch videa, matka len niekoľko sekúnd pred príchodom vozidla odtiahla syna z jazdnej dráhy. Vozidlo napriek tomu zadnou časťou vrazilo do mladšieho chlapca a zrazilo ho k zemi.
JUST IN: A drunk driver crashed into a preschool in Freehold Township, NJ, hitting a mother, Patrice Pisani, and her children.— Larry (@LarryDJonesJr) February 18, 2026
68-year-old Angela Arrigo, who was picking up a child, was arrested for driving while intoxicated.
The collision injured Pisani's youngest son, who… pic.twitter.com/BzJ9kjeQEW
SUV po prerazení plota narazilo aj do Pisaniovej a jej druhého syna. Po zrážke im vyšli na pomoc zamestnankyne škôlky.
Vodička mala jazdiť opitá
Vodičku vozidla stotožnili ako 68-ročnú Angelu Arrigovú. Podľa polície mala jazdiť pod vplyvom alkoholu, približuje The Sun.
Vo veci prebieha vyšetrovanie, Arrigovú pritom obvinili zo šoférovania pod vplyvom omamnej látky, útoku autom a ohrozenia zdravia dieťaťa.
Pisaniovú s deťmi po nehode ošetrili v nemocnici. Ako informuje spravodajský portál News 12, najťažšie zranenia utrpel mladší chlapec, ktorému ošetrili nohu a popáleniny po kontakte s podvozkom.
„Táto udalosť nás nesmierne mrzí. Sme vďační, že nedošlo k vážnejším zraneniam, a naďalej sa budeme starať o bezpečnosť a pohodlie našich študentov, rodín a personálu,“ uviedla vo vyhlásení škôlka.