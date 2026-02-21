Voči cestovnej agentúre majú viesť diskreditačnú kampaň. Na sociálnych sieťach sa objavilo niekoľko príspevkov s negatívnymi skúsenosťami klientov.
Cestovná kancelária (CK) DAKA sa vyhradila voči anonymnému príspevku, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Informovala o tom na svojej webovej stránke. Príspevok mala šíriť stránka Nekŕmte nás odpadom, ktorej sa mali ozvať nespokojní cestujúci.
Sťažovali sa na poplatky a program
Údajní klienti sa mali sťažovať aj na vodičov autobusov. Cestovka však tvrdí, že ide o osobnú pomstu bývalých zamestnancov; Foto: kenstockphoto/Shutterstock.com
CK DAKA za posledné dni kritizovali v dvoch samostatných príspevkoch, kde sa klienti mali sťažovať na viaceré problémy.
Príspevok v pondelok (16. 2.) zverejnený na stránke Nekŕmte nás odpadom hovorí o údajnom klientovi, ktorý sa na cestovku sťažoval aj u obchodnej inšpekcie. Zákazníka mali pobúriť poplatky za pobyt v hoteloch, ktoré si DAKA údajne pýtala aj na miestach, kde neboli potrebné. Cestovka si podľa autora príspevku neoprávnene vyberá poplatky aj za parkovné a check-point na miestach, kde to nie je potrebné.
Zákazník sa sťažoval aj na vodičov autobusov. Cestovka podľa neho tiež zamestnáva sprievodcov bez osvedčenia.
Po zverejnení prvej sťažnosti stránka Nekŕmte nás odpadom zverejnila aj ďalšie. Vo štvrtok (19. 2.) v príspevku na sociálnej sieti opísala údajné skúsenosti zákazníkov, ktorí písali o nevhodnom správaní vodičov autobusov, dodatočných poplatkoch CK DAKA a častých zmenách programu zájazdov.
Stránka zároveň vyzvala zákazníkov, aby ju kontaktovali v prípade, že majú negatívnu skúsenosť s cestovnou kanceláriou.
Cestovka reaguje: Ide o diskreditačnú kampaň
Na príspevky zo sociálnych sietí reagovala samotná CK DAKA. Tá ich označila za „dezinformácie“ a činnosť stránky Nekŕmte nás odpadom za „diskreditačnú kampaň“.
Cestovka podľa vlastných slov vykonala analýzu predaných zájazdov, pričom zistila, že žiadny klient si u nej neobjednával cesty do zahraničia, ktoré sa spomínajú v prvom príspevku. Klient v ňom na sociálnej sieti tvrdil, že s DAKA absolvoval cesty do Francúzska, Talianska, Holandska, Rakúska či na Sardíniu.
Príspevok na sociálnej sieti označila cestovka za „kompilát“. „Ide o účelovo poskladaný text, ktorý spája fragmenty rôznych (často vykonštruovaných) udalostí do jedného fiktívneho príbehu. Cieľom je vytvoriť dojem systematickej nespokojnosti, čo je v priamom rozpore s našimi predajnými dátami a mierou spokojnosti klientov,“ spresnila.
Podľa CK DAKA majú za šírením príspevkov stáť bývalí zamestnanci cestovky. Spoluprácu s nimi ukončili kvôli neoprávnenému narábaniu s peniazmi klientov. Kancelária podľa vlastných slov disponuje dôkazmi, ktoré spájajú príspevky s konkrétnymi osobami.
„Súčasná aktivita týchto osôb v úlohe anonymných kritikov nie je ochranou spotrebiteľa, ale osobnou pomstou za vyvodenú právnu a pracovnoprávnu zodpovednosť.“
Cestovka v tejto súvislosti podala trestné oznámenie za poškodzovanie dobrej povesti a ohováranie. Od autorov príspevkov bude žiadať náhradu škody. „Sme tu pre vás a naďalej budeme rásť na základe faktov a nie fám,“ dodala CK DAKA vo vyhlásení.