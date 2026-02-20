Americký prezident chce využiť samostatnú právomoc na uvalenie jednotného cla vo výške desať percent.
V reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý označil predtým zavedené clá americkým prezidentom Donaldom Trumpom za nezákonné, šéf americkej administratívy oznámil, že má v pláne zaviesť nové globálne 10-percentné clá na inom právnom základe. Prezident dodal, že ešte v tento deň podpíše príslušné nariadenie. Podľa Trumpa ho najnovšie rozhodnutie súdu robí „silnejším“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP, portálu Axios a stanice CNN.
Americký prezident na tlačovej konferencii k verdiktu Najvyššieho súdu povedal, že prezident môže v skutočnosti zaviesť ešte vyššie clá, než uvalil on predtým. Dodal, že rozhodnutie súdu mu poskytlo ešte „väčšiu autoritu“. Uviedol, že využije samostatnú právomoc na uvalenie jednotného cla vo výške desať percent.
„Dnes podpíšem nariadenie, ktorým sa zavedie 10-percentné globálne clo podľa článku 122 zákona o obchode - nad rámec našich bežných ciel, ktoré sa už uplatňujú,“ povedal Trump.
Portál Axios vysvetľuje, že ustanovenie v zákone o obchode z roku 1974 je pomerne obsiahle. Na rozdiel od zákona o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (IEEPA), ktorý podľa Najvyššieho súdu nemožno použiť na uvalenie ciel, toto ustanovenie obmedzuje dĺžku zavedenia ciel a ich maximálnu výšku. Ustanovenie umožňuje Trumpovi uvaliť clá vo výške až 15 percent po dobu 150 dní s cieľom riešiť obchodný deficit alebo krízu amerického dolára.
Sudcovia v pomere šesť ku trom rozhodli, že spôsob, akým Trump v apríli minulého roka zaviedol globálne clá vrátane tzv. recipročných, bol nezákonný a že prezident prekročil svoje právomoci. Verdikt sa týka opatrení, ktoré presadzoval na základe spomínaného zákona určeného na využitie v prípade národnej núdze (IEEPA).
Väčšina sudcov konštatovala, že tento zákon neumožňuje prezidentovi zavádzať clá, pretože daňovú právomoc, pod ktorú patria, prislúcha podľa ústavy Kongresu USA.