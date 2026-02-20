Americký prezident Donald Trump v piatok obvinil sudcov Najvyššieho súdu USA, že sa nechali ovplyvniť „zahraničnými záujmami“, keď rozhodli o zrušení ním zavedených globálnych ciel.
Verdikt považuje Trump podľa svojich slov za veľké sklamanie. Za tých členov súdu, ktorí sa postavili proti jeho clám, sa hanbí, povedal na tlačovej konferencii vo Washingtone. Informuje o tom TASR.
Sudcovia v pomere šesť ku trom rozhodli, že spôsob, akým Trump v apríli minulého roka zaviedol globálne clá vrátane tzv. recipročných, bol nezákonný a že prezident prekročil svoje právomoci. Verdikt sa týka opatrení, ktoré presadzoval na základe zákona určeného na využitie v prípade národnej núdze (IEEPA).
Väčšina sudcov konštatovala, že tento zákon neumožňuje prezidentovi zavádzať clá, pretože daňová právomoc, pod ktorú patria, prislúcha podľa ústavy Kongresu USA.
Nesúhlasné stanovisko s väčšinou vyslovili traja sudcovia - Samuel Alito, Clarence Thomas a Brett Kavanaugh. „Dotknuté clá môžu byť múdrou politikou, ale aj nemusia. Z hľadiska textu, histórie a precedensov sú však jednoznačne zákonné,“ napísal Kavanaugh.
Trump sa zmienenej trojici na tlačovej konferencii poďakoval. Zvyšných konzervatívnych sudcov menovaných Republikánskou stranou, ktorí podporili rozhodnutie o clách, nazval „hlupákmi a posluhovačmi“, napísala agentúra AP. Zároveň bez dôkazov vyhlásil, že podľa jeho názoru bol súd „ovplyvnený cudzími záujmami“.
„Zahraničné krajiny, ktoré nás roky okrádali, sú nadšené. Sú tak šťastné. Tancujú na uliciach, ale nebudú sa tešiť dlho, to vám môžem zaručiť,“ povedal ďalej.
Okrem iného sa tiež pozastavil nad tým, že môže zaviesť ekonomické embargo voči krajinám, ale údajne nemôže zvyšovať clá. „Nie je to smiešne?“ pýtal sa a poukázal na to, že existujú alternatívne zákony, ktoré mu umožňujú uvaľovať clá aj bez súhlasu kongresu.