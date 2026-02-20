Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa odsúdila „terorizmus“ vo Francúzsku a varovala pred násilím „ľavicových extrémistov“ po tom, čo v krajine došlo vražde pravicového aktivistu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí pre verejnú diplomaciu Sarah Rogersová povedala, že zabitie Quentina Deranqueho dokazuje, „prečo pristupujeme (USA) k politickému násiliu – terorizmu – tak prísne“.
„Keď sa rozhodnete zabíjať ľudí za ich názory miesto toho, aby ste sa ich snažili presvedčiť, rozhodli ste sa tak vystúpiť z civilizovanej spoločnosti,“ napísala na platforme X. „Budeme tento prípad naďalej sledovať,“ dodala.
„Násilný radikálny ľavicový extrémizmus je na vzostupe a jeho účasť na smrti Quentina Deranqueho dokazuje hrozbu, ktorú predstavuje pre verejnú bezpečnosť,“ uviedol úrad amerického ministerstva zahraničných vecí pre boj proti terorizmu v samostatnom stanovisku.
Dvadsaťtriročný Quentin Deranque zomrel po ťažkom poranení mozgu, keď ho vo štvrtok napadlo „najmenej šesť“ ľudí počas krajne pravicového protestu proti ľavicovo orientovanému politikovi, ktorý predtým vystúpil na miestnej univerzite, uviedol na tlačovej konferencii lyonský prokurátor Thierry Dran.
Jeho zabitie už vyvolalo diplomatický spor medzi Francúzskom a Talianskom, ktorého pravicová premiérka Giorgia Meloniová má blízke vzťahy s Trumpom. Zavraždenie Deranqueho označila za „ranu pre celú Európu“, za čo si vyslúžila kritiku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za to, že sa vyjadruje k francúzskym vnútorným záležitostiam.