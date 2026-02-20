Obec na severe Slovenska vydala varovanie pre občanov. Okolo rodinných domov sa má pohybovať muž, ktorý si ich obhliada. Ide o zlodeja?
Obec Chlebnice varuje obyvateľov pred podozrivým pohybom neznámej osoby pri rodinných domoch. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila videozáznam z bezpečnostnej kamery.
Ide o zlodeja?
Na záberoch z kamery vidno, ako sa v nočných hodinách zo stredy (18. 2.) na štvrtok (19. 2.) po obci pohybuje neznámy muž. Podľa obce Chlebnice ho nahlásili viacerí občania, pričom sa mal pohybovať v smere od Dlhej nad Oravou. Obe obce spadajú pod okres Dolný Kubín.
Muž sa sústredí na novostavby a novšie rodinné domy, „čo môže naznačovať, že si obhliadala objekty alebo mapovala terén,“ tvrdí obec. Jej vedenie preto vyzvalo na zvýšenú opatrnosť v najbližších dňoch:
„Chceme preto požiadať všetkých občanov, aby boli v najbližších dňoch mimoriadne obozretní – všímajte si pohyb vo svojom okolí, skontrolujte uzamykanie domov, dvorov a áut a v prípade, že spozorujete čokoľvek nezvyčajné, okamžite to nahláste príslušným orgánom.“
Obec zároveň vyzvala občanov, ktorí by mali relevantné informácie alebo kamerové záznamy, aby ju kontaktovali formou súkromnej správy. „Každá informácia môže byť dôležitá,“ dodala obec Chlebnice.
Pred zlodejmi varujú aj na západe
Na pôsobenie zlodejov v okrese upozornila v piatok aj bratislavská polícia. Tá zaznamenala viaceré prípady, keď došlo k vlámaniu do áut najmä v ranných a poobedňajších hodinách.
Páchatelia využívajú krátku neprítomnosť vodičov, ktorí sa od vozidla vzdialia „len na chvíľu“. Dva prípady eviduje polícia aj za štvrtok, keď si vodičky nechali na sedle spolujazdca svoje peňaženky či kabelky. Vzniknutá škoda v oboch prípadoch presiahla 1000 eur.
„Takéto prípady sa stali aj počas včerajšieho dňa, a to v ranných hodinách v čase okolo 7.30 h a následne v popoludňajších hodinách v čase okolo 15.30 h na uliciach Haburská a Šalviová, kde došlo k rozbitiu sklenenej výplne na predných dverách vozidiel na strane spolujazdca a následnému odcudzeniu osobných vecí,“ spresnila Bartošová. Oba prípady teda spája krátky čas, počas ktorého sa vodiči vzdialili od vozidla len na nevyhnutný čas.
Polícia začala v týchto prípadoch trestné stíhanie pre prečin krádeže, za čo páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.