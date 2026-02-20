Pripravte sa na výrazný pokles teploty. Pre niekoľko okresov vydali výstrahu.
Na severnom a strednom Slovensku hrozí z piatka na sobotu (21. 2.) silný nočný mráz.
Na Kysuciach, Orave, Turci, Liptove, Spiši i na Horehroní môže teplota klesnúť počas noci a rána na mínus 15 až mínus 17 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa, ktorá platí od 22.00 h do 07.30 h.
Teplota môže na viacerých miestach počas noci klesnúť pod mínus 17 stupňov; Foto: shmu.sk
Platia aj výstrahy pred vetrom a snehovými jazykmi
Až do 20.00 h platí tiež výstraha pred silným vetrom na juhu východného Slovenska, v nárazoch tam môže dosiahnuť rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu.
Silný vietor potrápi v piatok juhovýchod Slovenska; Foto: shmu.sk
Naďalej platí i výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Na juhozápade v okresoch Bratislavského a Trnavského kraja je vyhlásená do 20.00 h, na väčšine územia východného Slovenska, s výnimkou severu a severovýchodu, trvá riziko snehových jazykov a závejov do polnoci.