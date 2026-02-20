Merz bude hľadať politickú podporu "výlučne v politickom strede" Nemecka.
Nemecký kancelár Friedrich Merz kategoricky odmietol akékoľvek zmiernenie postoja jeho vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v súvislosti so spoluprácou s krajnou pravicou a varoval, že Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa nemôže dostať k moci. Povedal to v piatok na úvod dvojdňového zjazdu svojej strany v Stuttgarte. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
„Definitívne som sa rozhodol hľadať podporu pre našu politiku výlučne v politickom strede našej krajiny,“ povedal Merz na straníckej konferencii.
„Je pravda, že nás to momentálne obmedzuje na koalíciu s SPD (Sociálnodemokratická strana Nemecka),“ priznal. Dve hlavné strany sú pod vedením Merza v koalícii od mája, pripomína DPA.
Dedičstvo histórie krajiny by sa nemalo premrhať kvôli krátkodobým politickým úspechom dosiahnutým v spolupráci s pravicovými populistickými silami, argumentoval ďalej s odkazom na AfD. „Nedovolím, aby títo ľudia z Alternatívy pre Nemecko zničili našu krajinu,“ zdôraznil kancelár. „Táto strana nemôže byť naším partnerom,“ dodal.
CDU musí podľa Merza „zabrániť tomu, aby sa pravicový radikalizmus vrátil do spolkových krajín Nemecka,“ povedal s osobitným odkazom na tohtoročné krajinské voľby na východe krajiny.
V prvý deň zjazdu CDU je na programe aj voľba vedenia strany. Jediným kandidátom na post predsedu je samotný kancelár Merz, ktorý stojí na čele strany od januára 2022.