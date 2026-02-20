Iniciatíva Stred, združujúca krajských, mestských a obecných politikov z Banskobystrického kraja, kritizuje Ministerstvo financií (MF) SR za nereálnu daňovú prognózu a žiada posilnenie postavenia samospráv v systéme moci. TASR o tom v piatok informovala Iniciatíva Stred.
Podľa iniciatívy sa naplnili jej obavy podložené predpoveďou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z minulého roka, keď upozorňovala na nereálnu prognózu výberu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) MF SR pre samosprávy na rok 2026.
„Aktuálna februárová prognóza MF SR znamená výpadok plánovaných príjmov o viac ako 64 miliónov eur pre obce, mestá a samosprávne kraje, ktoré mali byť použité na obnovu ciest, mostov, rozširovanie sociálnych služieb pre seniorov, modernizáciu vzdelávania pre deti a študentov, alebo fungovanie kultúrnych stánkov, ako aj na rozvojové projekty a spolufinancovanie projektov z eurofondov,“ konštatovali regionálni politici.
Iniciatíva uviedla, že ministerstvo v nereálnej prognóze v roku 2025 zakrývalo dosahy ďalšieho znižovania podielu samospráv na DPFO v už tak napätých rozpočtoch samospráv. „Ako sme upozornili v októbri minulého roka, proces prijímania rozpočtu verejnej správy na rok 2026 prebehol v rozpore s princípmi dobre spravovanej spoločnosti, bez riadneho dialógu so samosprávami a bez širšej expertnej a spoločenskej debaty,“ konštatovala.
Samosprávy sa dozvedeli o vládnych rozpočtových plánoch z prezentácie na sociálnej sieti ministerstva financií a k návrhu neprebehlo žiadne seriózne rokovanie, čo sa podľa iniciatívy v súčasnosti ukazuje ako zásadný problém pre samosprávy vzhľadom na nereálnosť takéhoto rozpočtu.
„Dnes sa, žiaľ, samosprávy nedokážu spoľahnúť ani na základné finančné prognózy štátu, čo znemožňuje riadne plánovanie verejných služieb, ktorých 80 percent v štáte poskytujú práve samosprávy,“ konštatovala iniciatíva s tým, že sa tomu dalo predísť riadnym prerokovaním návrhu rozpočtu so samosprávami a opravou zjavných nedostatkov v samotnom návrhu.
Dodala, že to nie je jediný prípad, keď sa o otázkach týkajúcich sa samospráv rozhodovalo bez ich účasti. Preto vyzýva politických predstaviteľov štátu k tomu, aby samosprávy dostali silnejšie postavenie v systéme moci v štáte a tak boli súčasťou reálneho partnerského dialógu počas rokovaní o takých zásadných zákonoch, akým je aj zákon o verejnom rozpočte.