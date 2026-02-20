Veliteľ hasičského zásahu na Šoltésovej ulici v Košiciach si vyžiadal aj prítomnosť policajného pyrotechnika.
Aktualizované o 15:36
Hasiči momentálne zasahujú na Šoltésovej ulici v Košiciach v súvislosti s nahlásenou nebezpečnou látkou.
Veliteľ zásahu si po prieskume na miesto vyžiadal aj prítomnosť policajného pyrotechnika. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.
Na povale našli kyselinu
Na mieste zasahuje deväť hasičov s tromi kusmi techniky. „Po príchode na miesto si veliteľ zistil prieskumom, že ide o kyselinu pikrovú v pôvodnom obale na povale. Momentálne nie sú evakuované žiadne osoby, nie sú hlásené ani úmrtia, ani zranené osoby,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Bálint.
Hasiči žiadajú vodičov, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.
Správu aktualizujeme.