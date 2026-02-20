Vodič pri úniku pred policajnou hliadkou spôsobil dopravnú nehodu.
Polícia obvinila 36-ročného muža z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Vodič Audi A4 unikal v stredu (18. 2.) pri Čachticiach v okrese Nové Mesto nad Váhom policajnej hliadke a spôsobil dopravnú nehodu. Auto šoféroval napriek zákazu, mal pozitívny drogový test, podozrivé látky mal aj pri sebe vo vozidle. Prípad policajti vyšetrujú. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Prenasledovanie sa skončilo nehodou
Vozidlo, ktoré chceli podrobiť kontrole, spozorovali policajti v stredu skoro ráno. „Vodič však na pokyny nereagoval a začal pred hliadkou unikať, preto ho na služobnom vozidle prenasledovala. Aj napriek opakovaným výzvam policajtov, ktoré mu dávali aj prostredníctvom zvukovo-výstražného zariadenia vozidla, nereagoval,“ uviedla Klenková.
Počas úteku podľa nej vodič nezvládol vedenie vozidla a medzi obcami Čachtice a Višňové narazil do služobného vozidla policajnej hliadky. „Policajti následne zistili, že vozidlo viedol 36-ročný vodič. Podrobil sa drogovému testu, ktorý vyšiel pozitívny na amfetamín, metamfetamín a extázu. Taktiež polícia zistila, že auto šoféroval v dobe, keď mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá,“ priblížila.
Policajti pri ďalších potrebných úkonoch našli v aute tri prázdne injekčné striekačky a zatavenú striekačku s bielou kryštalickou látkou, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia. Taktiež začala trestné stíhanie vo veci neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky.
„Pri zadržaní muža policajti použili v zmysle zákona aj donucovacie prostriedky. Vodiča obmedzili na osobnej slobode, obvinili ho z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a spracovali návrh na jeho väzobné stíhanie. V ostatných veciach sú aj naďalej vykonávané potrebné procesné úkony,“ dodala Klenková.