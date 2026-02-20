Prokuratúra v americkom štáte Nové Mexiko uviedla, že plánuje obnoviť trestné vyšetrovanie podozrení z nezákonných aktivít na ranči spojenom so zosnulým delikventom Jeffreym Epsteinom.
Odvolala sa pri tom na najnovšie zverejnené federálne dokumenty, píše TASR podľa agentúry DPA.
Vyšetrovanie bolo v roku 2019 odložené na žiadosť prokuratúry južného okresu New Yorku. Nedávne zverejnenie doteraz zapečatených Epsteinových spisov si „zaslúži ďalšie preskúmanie“, uviedol generálny prokurátor Nového Mexika Raúl Torrez na sieti X.
Torrez špeciálnym vyšetrovateľom a prokurátorom ministerstva spravodlivosti Nového Mexika povedal, že požiada o okamžitý prístup ku kompletnému federálnemu spisu. Obnovené vyšetrovanie sa zameriava na ranč Zorro, ktorý podľa úradov patril Epsteinovi.
Rozprestieral sa na veľkom území južne od Santa Fe. Po Epsteinovej smrti v roku 2019 nebol na ranči vykonaný rozsiahly policajný zásah, čo sa stalo predmetom kritiky.
Medializované správy oživili podozrenia, že tam mohlo dochádzať k zneužívaniu a obchodovaniu s ľuďmi. Časopis Time nedávno informoval o viacerých obvineniach spájaných s rančom, ktoré sú uvedené v spisoch o Epsteinovi.
Citoval anonymný e-mail z roku 2019 adresovaný vtedajšiemu kandidátovi na primátora mesta Albuquerque Eddymu Aragonovi. V ňom sa tvrdilo, že dve „cudzie dievčatá“ boli pochované v kopcoch neďaleko ranča na príkaz „Jeffreyho a Madam G.“, pričom „Madam G.“ pravdepodobne označuje dlhoročnú Epsteinovu spolupracovníčku Ghislaine Maxwellovú. V súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by to potvrdzovali.