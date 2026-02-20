Španielsko požiada Európsku úniu o zrušenie sankcií uvalených na dočasnú venezuelskú prezidentku Delcy Rodriguezovú v reakcii na schválenie zákona o amnestiách v Caracase, uviedol minister zahraničných vecí José Manuel Albares. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zákon o amnestiách prijalo nové vedenie krajiny po tom, čo americké sily minulý mesiac zajali prezidenta Nicolasa Madura spolu s jeho manželkou a odviedli ich do Spojených štátov.
Európska únia uvalila na Venezuelu sankcie ešte v roku 2018 a vzťahujú sa aj na Rodriguezovú, v dôsledku čoho nesmie napríklad vstúpiť na územie EÚ. Únia tvrdí, že Rodriguezová nesie istú zodpovednosť za nezrovnalosti vo voľbách z roku 2018, porušovanie ľudských práv a podkopávanie „demokracie a právneho štátu“ v bývalej španielskej kolónii.
„Sankcie nikdy nie sú cieľom, sú prostriedkom na dosiahnutie cieľa, aby sa mohol vo Venezuele viesť rozsiahly mierový a demokratický dialóg,“ povedal Albares novinárom v Barcelone. „Európska únia musí vyslať signál, že v tejto fáze ideme správnym smerom,“ skonštatoval a zároveň ocenil prijatie amnestií. Minister ozrejmil, že na Madura sa sankcie nikdy nevzťahovali vzhľadom na to, že takéto tresty „vždy opomínajú prezidentov a ministrov zahraničných vecí“.
Amnestie, ktoré vo štvrtok jednomyseľne schválil venezuelský parlament, sa nevzťahujú na osoby stíhané či odsúdené za podnecovanie vojenských operácií proti krajine. To by mohlo vylúčiť opozičných lídrov vrátane nositeľky Nobelovej ceny za mier Marie Coriny Machadovej, ktorá bojovala proti režimu. Kritici sa tiež obávajú, že vláda by mohla zákon využiť na omilostenie osôb z vlastných radov a selektívne odmietnuť slobodu skutočným väzňom svedomia, píše AFP.