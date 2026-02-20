Viac než polovica Čechov si myslí, že súčasný prezident Petr Pavel by mal po skončení funkčného obdobia znovu kandidovať.
Podľa prieskumu agentúry NMS Market Research pre server Novinky.cz Pavel v súčasnosti nemá žiadneho silného konkurenta, o ktorom sa vo verejnom priestore v súvislosti s prezidentskými voľbami hovorí, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Prezidenta pozitívne vníma 54 percent respondentov a takmer 52 percent uviedlo, že by mal kandidovať znova. „V roku 2023 si Petr Pavel dokázal získať čiastočnú podporu voličov aktuálneho vládneho tábora. Volila ho napríklad väčšina voličov Motoristov,“ pripomenula analytička NMS Tereza Friedrichová situáciu spred troch rokov. V súčasnosti je česká spoločnosť podľa jej slov v otázke podpory Pavla viac polarizovaná. „Napriek tomu má prezident šancu osloviť až pätinu vládneho tábora a jeho šance na znovuzvolenie sú veľké,“ podotkla.
Na druhom mieste obľúbenosti potenciálnych kandidátov sa umiestnil súčasný premiér Andrej Babiš, ktorý v roku 2023 o prezidentské kreslo s Pavlom súperil. Kladne ho vníma 43 percent respondentov. Babiš však nedávno vyhlásil, že o túto funkciu sa už uchádzať nebude. Chcel by, aby vládna koalícia navrhla spoločného kandidáta. Podľa Friedrichovej by Pavla mohol poraziť jedine vtedy, ak by to bol nestraník, pretože podpora potenciálnych straníckych kandidátov - napríklad ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka - je v porovnaní s podporou Pavla nízka (39 percent).
Babiš tiež nedávno uviedol, že by Česku „svedčala“ prezidentka. V médiách sa začalo diskutovať o možnej kandidatúre podnikateľky Ivany Tykač, ktorú časopis Forbes vlani zaradil medzi desať najvplyvnejších žien v ČR. Jej manžel vlastí polovicu vydavateľstva Mafra a, ako podotkol server Novinky, sponzoruje aj Inštitút Václava Klausa, v ktorom pracoval súčasný minister zahraničných vecí a šéf Motoristov Petr Macinka. Pozitívne ju podľa prieskumu vníma 17 percent respondentov, 55 percent k nej buď nemá vzťah, alebo ju nepozná.
Špekulovalo sa však aj o možnom zámere Motoristov vyslať do súboja o Pražský hrad ich čestného prezidenta Filipa Turka, ktorého Pavel odmietol vymenovať za ministra. Podľa prieskumu ho pozitívne vníma 19 percent ľudí. Zo všetkých osobností, na ktoré sa agentúra pýtala, dosiahol najvyššiu mieru negatívneho vnímania - 72 percent.
Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 13. do 17. februára, sa zapojilo 1001 respondentov. Pavlovi sa mandát skončí 9. marca 2028, voľby sa uskutočnia zrejme v januári.