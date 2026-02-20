Páchateľom stačí aj krátka nepozornosť majiteľa vozidla, varuje polícia.
Bratislavskí policajti zaznamenali v uplynulých dňoch niekoľko prípadov, pri ktorých došlo k vlámaniu do motorových vozidiel najmä v ranných a poobedných hodinách.
Páchateľom stačí aj krátka nepozornosť
Páchateľom stačí, aby sa majiteľ vzdialil od vozidla „len na chvíľu“; Foto: FPSecurity/Shutterstock.com
Páchatelia využívajú krátku neprítomnosť vodičov, ktorí sa od vozidla vzdialia „len na chvíľu“. Dva prípady eviduje polícia aj za štvrtok (19. 2.), keď si vodičky nechali na sedle spolujazdca svoje peňaženky či kabelky. Vzniknutá škoda v oboch prípadoch presiahla 1000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Takéto prípady sa stali aj počas včerajšieho dňa, a to v ranných hodinách v čase okolo 7.30 h a následne v popoludňajších hodinách v čase okolo 15.30 h na uliciach Haburská a Šalviová, kde došlo k rozbitiu sklenenej výplne na predných dverách vozidiel na strane spolujazdca a následnému odcudzeniu osobných vecí,“ spresnila Bartošová. Oba prípady teda spája krátky čas, počas ktorého sa vodiči vzdialili od vozidla len na nevyhnutný čas.
Polícia začala v týchto prípadoch trestné stíhanie pre prečin krádeže, za čo páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
Veci neschovávajte ani pod sedadlá
Polícia v tejto súvislosti odporúča vodičom, aby si nenechávali vo vozidle žiadne osobné a cenné veci, a to ani na krátky čas. „Kabelky, batohy, notebooky či mobilné telefóny nenechávajte na sedadlách ani pod nimi. Veci neschovávajte ani pod sedadlá - páchateľ často sleduje, kam ich pred odchodom ukladáte,“ upozornila Bartošová.
Pripomína, že odcudzenie osobných dokladov môže viesť k ich ďalšiemu zneužitiu. Dodáva, že v prípade, ak si niekto všimne podozrivú osobu pohybujúcu sa medzi zaparkovanými vozidlami, má ihneď kontaktovať políciu na čísle 158.
Ako odradiť zlodejov? Tieto autá sa kradnú najmenej
Experti britského autopredajcu Swansway Motor Group sa s portálom Express podelili o niekoľko tipov pre dokonalú prevenciu pred krádežou auta.
Ak sa príliš nestaráte o zovňajšok svojho auta, odrazí sa to aj na jeho „atraktivite“ pre zlodejov. Podľa odborníkov sa totiž špinavé a na prvý pohľad zanedbané autá kradnú častejšie.
Pred zlodejmi sú lepšie chránení aj vodiči, ktorí si individuálne prispôsobili auto. Ak totiž jazdíte na vozidle s jedinečnými prvkami, polícia alebo okoloidúci ho po krádeži rýchlejšie identifikujú.
V prípade, že sa vaše auto dá odomknúť a naštartovať diaľkovo, zvážte nákup Faradayovho puzdra. Ide o ochranné puzdro, ktoré zamedzuje prieniku akýchkoľvek vonkajších signálov do svojho vnútra, a tak ochráni kľúč od auta pred načítaním jeho signálu zvonku. Zlodeji túto techniku využívajú tak, aby mohli odomknúť auto aj bez fyzického kľúča.