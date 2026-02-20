Za blokovaním ropovodu Družba stoja tí istí aktéri, ktorí „vyhodili do vzduchu“ plynovod Nord Stream. Vyhlásil to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok vo Washingtone po prvom zasadnutí Rady mieru iniciovanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa servera hirado.hu premiér spresnil, že ide o Ukrajincov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán zdôraznil, že Brusel musí stáť v otázke ropovodu Družba na strane dvoch členských štátoch Európskej únie, Maďarska a Slovenska, voči Ukrajine.
„Vnímame to rovnako ako Slováci, a potvrdzujú to aj správy, že ropovod Družba je funkčný. Neexistujú žiadne technické prekážky, aby Ukrajinci začali s prepravou ropy. Niet o čom diskutovať, je to fakt,“ dodal premiér.
Orbán podčiarkol, že ukrajinské kroky nemôžu ohroziť energetickú bezpečnosť žiadneho členského štátu Európskej únie. „V súčasnosti ju však ohrozujú,“ dodal.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok 12. februára oznámilo, že tranzit ruskej ropy do východnej Európy cez ukrajinskú časť ropovodu Družba bol od 27. januára pozastavený po ruskom útoku na zariadenie ropovodu v meste Brody vo Ľvovskej oblasti.