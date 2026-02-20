V Stuttgarte, v metropole tretej najväčšej spolkovej krajiny Nemecka Bádensko-Württembersko, sa v piatok začne dvojdňový zjazd vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Rokovanie delegátov zjazdu CDU, ktorá je s počtom viac ako 350.000 členov najväčšou politickou silou v Nemecku, otvorí voľba vedenia strany. Jediným kandidátom na post predsedu je spolkový kancelár Friedrich Merz, ktorý stojí na čele strany od januára 2022, informuje TASR.
Získať kreslo predsedu CDU sa predtým pokúšal už dvakrát - v decembri 2018 prehral s Annegret Krampovou-Karrenbauerovou a v januári 2021 s Arminom Laschetom. Merzovi vyšiel až tretí pokus, keď získal viac ako 95 percent hlasov a stal sa v poradí desiatym predsedom CDU. Do kresla šéfa strany zasadol tento vyštudovaný právnik v januári 2022, necelé štyri mesiace po najťažšej volebnej porážke kresťanských demokratov v povojnových dejinách Nemecka, ktoré sa konali v septembri 2021. CDU sa vtedy po 16 rokoch vlády kancelárky Angely Merkelovej porúčala do opozície.
V roku 2024 Merz post predsedu CDU obhájil so ziskom 89,8 percenta, teraz bude kandidovať tretíkrát. Vzhľadom na nie príliš vydarený štart v úrade spolkového kancelára sa mnohí kresťanskí demokrati domnievajú, že sa to Merzovi nepodarí, napísala agentúra DPA. Zároveň ale predpovedá, že pred tohtoročnými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v piatich spolkových krajinách, sa delegáti zjazdu okolo kancelára zjednotia, aby vyslali odkaz súdržnosti.
Úradujúci kancelár sa však pozerá už aj za vzdialenejší horizont - na voľby do Spolkového snemu (Bundestagu), ktoré by sa mali konať v roku 2029. Otvorene hovorí o tom, že by sa chcel usilovať aj o druhé funkčné obdobie. „Určite mám v úmysle zostať vo funkcii ešte dosť dlho,“ povedal 70-ročný kancelár v meste Trier na politickom zhromaždení, ktoré mávajú kresťanskí demokrati tradične na Popolcovú stredu.
Na straníckom podujatí vyzval Merz spolustraníkov na zmenu myslenia s cieľom podávať lepší výkon, aby krajinu opäť posunuli dopredu. „Životný štýl a štvordňový pracovný týždeň - to všetko je pekné, to všetko môžeme mať,“ vyhlásil a dodal: „Ale ak si chceme udržať blahobyt, musíme sa teraz všetci spojiť a usilovať sa o to, aby táto krajina opäť podávala skutočne dobré výsledky.“
Najnovší prieskum inštitútu Insa, ktorého výsledky zverejnili tento týždeň, však vystavil kancelárovi Merzovi nelichotivú vizitku. Rok po voľbách do Spolkového snemu hodnotia Nemci ním vedenú vládu horšie ako predchádzajúci kabinet Olafa Scholza. Až 35 percent respondentov tvrdí, že sociálny demokrat Scholz si počínal v úrade lepšie ako jeho nástupca Merz. Iba 22 percent to vidí naopak. CDU/CSU by podľa prieskumu volilo 25,5 percenta ľudí, teda rovnako ako Alternatívu pre Nemecko (AfD), označovanú za krajine pravicovú. V rebríčku popularity nemeckých politikov sa síce posunul o dve miesta vyššie, ale aj tak to zatiaľ stačí iba na 17. miesto.
Na zjazde CDU v Stuttgarte by sa mala ako čestný hosť zúčastniť aj bývalá spolková kancelárka Angela Merkelová. Ak sa tak stane, bolo by to prvýkrát od jej odchodu z funkcie kancelárky koncom roku 2021.
Merz sa dlhé roky vnímal ako večný politický protivník a konkurent exkancelárky, ktorú často tvrdo kritizoval. Priepasť medzi oboma politikmi bola v minulosti značná a ich vzťah charakterizovala vzájomná averzia. Napokon, bola to práve Merkelová, ktorá vytlačila v roku 2002 Merza z miesta šéfa frakcie CDU/CSU v Spolkovom sneme. O niečo neskôr sa rozlúčil aj s postom podpredsedu parlamentnej frakcie. Napokon v roku 2009 po 15 rokoch Bundestag opustil a odišiel do sféry biznisu, aby sa do politiky v roku 2018 opäť vrátil.