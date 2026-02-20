Mnohé časti Slovenska môžu v piatok potrápiť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.
Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický a Nitriansky kraj. Rovnako pre väčšinu okresov Trnavského kraja, a aj pre okresy Partizánske, Humenné, Levoča, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou. Platnosť výstrahy je v týchto oblastiach rôzna.
Meteorológovia upozorňujú aj na vietor na horách. Situácia sa týka väčšiny okresov Žilinského kraja aj okresov Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Prievidza, Gelnica, Košice okolie a Rožňava. Výstraha prvého stupňa tam platí do 20.00 h s výnimkou Prievidze a Turčianskych Teplíc, kde platí do 15.00 h.
SHMÚ upozorňuje aj na nízke nočné teploty v celom Žilinskom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa. Výstraha prvého stupňa platí od 23.00 h do soboty (21. 2.) rána.
V okresoch Bratislava, Malacky a Pezinok môže v piatok doobeda snežiť. Výstraha prvého stupňa platí do 10.00 h. Vo väčšine okresov Košického kraja môže v piatok fúkať silný vietor. Výstraha prvého stupňa tam platí do 20.00 h.