Dohoda s Iránom o budúcnosti jeho jadrového programu musí byť dosiahnutá maximálne do 15 dní. Vo štvrtok to vyhlásil americký prezident Donald Trump, ktorý podľa agentúry AFP naznačil, že v opačnom prípade USA na Irán zaútočia, informuje TASR.
„Buď sa dohodneme, alebo to bude pre nich nešťastné,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One. Na otázku o tom, kedy by mali vyjednávači dohodu uzavrieť Trump odvetil, že „do 10 až 15 dní“.
Podľa šéfa Bieleho domu minulosť ukázala, že dosiahnuť zmysluplnú dohodu s Iránom nie je ľahké. „Musíme uzavrieť zmysluplnú dohodu, inak sa stanú zlé veci,“ povedal Trump vo štvrtok na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru. Na podujatí vo Washingtone varoval, že pokiaľ nedôjde k dohode, Spojené štáty „možno budú musieť urobiť ďalší krok“.
O budúcnosti iránskeho jadrového programu prostredníctvom sprostredkovateľov v utorok v Ženeve rokovali vyjednávači Iránu a Spojených štátov. USA podľa agentúry Reuters chcú, aby sa Irán vzdal svojho jadrového programu. Teherán túto požiadavku odmieta a zároveň popiera, že sa usiluje vyvinúť jadrovú zbraň.
Spojené štáty medzičasom výrazne posilňujú svoje vojenské kapacity na Blízkom východe. Portál Axios v stredu s odvolaním na svoje zdroje informoval, že prípadná americká vojenská operácia proti Iránu by bolo masívna a podobala by sa na plnohodnotnú vojnu.