Líder juhokórejskej opozičnej strany Sila ľudu (PPP) v piatok vyjadril ľútosť nad rozhodnutím prvostupňového súdu, ktorý deň predtým bývalého prezidenta Jun Sok-jola odsúdil na doživotie pre trestný čin vzbury. Podľa súdu sa ho dopustil vyhlásením stanného práva koncom roka 2024. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Jonhap.
„Toto je len prvý verdikt,“ povedal opozičný líder Jang Dong-hjok na tlačovej konferencii. „Právo na prezumpciu neviny sa musí uplatňovať rovnako na všetkých bez výnimky,“ zdôraznil. PPP podľa jeho slov dôsledne trvá na tom, že Junovo vyhlásenie stanného práva nemusí byť nevyhnutne vzburou, pričom poznamenal, že rovnaký názor majú aj mnohí právni experti.
Jang tým podľa Jonhapu naznačil, že jeho PPP, ktorej bol odsúdený Jun členom, možno nemá v úmysle úplne prerušiť vzťahy so zosadeným prezidentom, hoci na to vyzývajú viacerí predstavitelia tejto konzervatívnej strany.
Exprezident 3. decembra 2024 vyhlásil stanné právo, ktoré však parlament krátko na to zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie. Jeho odvolanie z postu hlavy štátu 4. apríla 2025 potvrdil ústavný súd. Jun sa tak stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol zbavený funkcie.
Juna už predtým odsúdili na päť rokov väzenia za marenie spravodlivosti, falšovanie úradných dokumentov a nedodržanie zákonných postupov vyžadovaných pri zavedení stanného práva. Obvinenie sa týkalo udalostí z januára 2025, keď sa po odvolaní z funkcie parlamentom zabarikádoval v prezidentskom komplexe a bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali.