Čo je intelekt a ako ho rozpoznať u seba a u iných? Zistite, či patríte k intelektuálom: Spoznáte na sebe tieto tri spôsoby myslenia?
Inteligentné myslenie nie je len o promptných a jednoznačných názoroch. Ako v článku zverejnenom na portáli Psychology Today tvrdí psychológ Mark Travers, spoločnosť často nechápe inteligentných ľudí, lebo nespĺňajú jej očakávania.
Intelektuáli sa nám podľa Traversa môžu javiť ako nerozhodní, váhaví a zahĺbení, pričom v skutočnosti len lepšie spracúvajú okolité vnemy. Akými spôsobmi myslenia sa teda vyznačujú inteligentní ľudia?
1. Mentálne prehrávanie rozhovorov a premýšľanie nad budúcimi scenármi
Premýšľanie nad hypotetickými scenármi je jedným zo znakov vysokého intelektu; Foto: GUA5/Shutterstock.com
Ľudia s vysokým intelektom sa dokážu zamýšľať nad viacerými hypotetickými scenármi súčasne. Vďaka tomu dokážu lepšie plánovať a avizovať možné hrozby v budúcnosti, tvrdí Travers.
Psychológ však rozlišuje vytváranie hypotetických scenárov od maladaptívnej ruminácie, alebo bezcieľneho premýšľania. „Ruminácia sa opakuje a je citovo podfarbená, zatiaľ čo mentálna simulácia je flexibilná a skúmavá,“ spresnil Travers.
2. Premýšľanie nad dvomi protichodnými názormi naraz
Ľudia s vyššou intelektuálnou kapacitou sú schopní nezaujať stanovisko a pozerať sa neutrálne na dve protichodné myšlienky naraz. Travers pritom poukazuje na štúdiu z roku 2023, podľa ktorej sú ľudia s vyšším IQ viac tolerantní voči nejednoznačným záverom.
3. Pomalšie odpovedanie aj na otázky, ktorých odpovede sú jednoznačné
Travers poukazuje na výskumy, ktoré ako známku vysokého intelektu uvádzajú nie rýchlosť premýšľania, ale ovládanie svojich myšlienok. Podľa neho ľudia s vyšším IQ dokážu lepšie spomaliť automatické odpovede, keď sa im zdá, že by mohli byť zavádzajúce.
„Výskum z roku 2022 zistil, že vyšší intelekt znamená vyššiu tendenciu zastaviť intuíciu a prekryť ju rozumným premýšľaním, a to najmä pri zložitých a neintuitívnych problémoch,“ dodal psychológ.
Ako si zvýšiť IQ? Dá sa to vôbec?
Hranie hier ako puzzle či sudoku zlepšuje kognitívne schopnosti, a tak môže prispieť k zvýšeniu IQ; Foto: pexels.com
Jedným zo spôsobov, ako si posilniť kognitívne schopnosti, je hrať sa pamäťové hry. Hry ako puzzle, krížovky, pexeso alebo sudoku podľa vedcov posilňujú pamäť. Výskum publikovaný v National Library of Medicine okrem toho pripisuje hre puzzle špeciálnu schopnosť posilniť priestorové a vizuálne vnímanie.
Výskum, o ktorom píše web Science Direct, zas hovorí o tom, že o vyššom intelekte svedčí aj lepšia schopnosť uplatňovania porovnávacích vzťahov. Podľa neho deti, ktoré naučili dobre rozoznávať vzťahy medzi rôznymi stimulmi, obvykle vykazujú vyššie IQ. Na zlepšenie tejto schopnosti slúžia napríklad jazykové hry.
K lepšiemu IQ vedie aj hra na hudobný nástroj. Potvrdzuje to výskum z roku 2014, v ktorom IQ stúplo deťom, ktoré sa každý týždeň venovali tejto aktivite po dobu aspoň 75 minút.
Portál Healthline uvádza aj ďalšie spôsoby, ktoré môžu viesť k vyššiemu IQ:
- učenie sa nových jazykov
- časté čítanie
- neustále vzdelávanie sa