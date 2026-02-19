Ministerstvo vnútra (MV) SR obhajuje zákazku na poskytovanie poradenských a audítorských služieb. Takéto služby považuje za nevyhnutné pre systematickú modernizáciu a efektívne riadenie rezortu.
Argumentuje rozsiahlosťou agendy i množstvom zmien, ktoré si vyžadujú špecializované odborné kapacity. Podotýka, že má ísť o rámcovú dohodu a služby potrebuje len dočasne. Ubezpečuje, že výdavky neohrozia platy policajtov ani iných zamestnancov rezortu. Pre TASR to uviedol hovorca MV SR Matej Neumann v reakcii na kritiku PS a SaS.
„Podstatou inštitútu rámcovej dohody je, že z nej čerpá len na základe skutočných potrieb a na základe rozpočtových možností pre oblasť, pre ktorú bola uzatvorená. Jej skutočná hodnota vzíde z verejného obstarávania. Navyše bude uzatvorená na štyri roky, čiže jej platnosť presiahne toto volebné obdobie,“ skonštatoval Neumann.
Ministerstvo poukazuje na to, že pripravuje a riadi investície a reformy v objeme stoviek miliónov eur z európskych fondov a štátneho rozpočtu. Takýto rozsah zmien si podľa neho vyžaduje špecializované odborné kapacity. Zdôrazňuje pritom, že ich potrebuje len dočasne, počas konkrétnych fáz projektov. Budovať všetky takéto špecializované pozície trvalo interne by bolo podľa rezortu finančne neefektívne a časovo zdĺhavé. „Externé poradenstvo preto dopĺňa interné tímy a umožňuje realizovať reformy rýchlejšie, kvalitnejšie a s dôrazom na hodnotu za peniaze,“ odkazuje MV SR.
Deklaruje, že výdavky na poradenské služby nijako neohrozia platy policajtov či ostatných zamestnancov rezortu. Argumentuje tým, že ide o samostatnú rozpočtovú položku, ktorá nie je súčasťou mzdových výdavkov. Časť týchto prostriedkov je podľa ministerstva navyše financovaná z projektových zdrojov, ako sú fondy Európskej únie alebo plán obnovy.
Zákazku za necelých 33 miliónov eur kritizovalo opozičné PS. Tvrdí, že namiesto toho, aby ministerstvo v čase konsolidácie šetrilo a znižovalo počty zamestnancov, najíma externých konzultantov, ktorí sú dvakrát drahší ako interní zamestnanci. Kritiku tendra na poradenské služby vyjadrila aj opozičná strana SaS. Ministra vnútra vyzýva, aby tender okamžite zrušil a vysvetlil verejnosti, na čo chce desiatky miliónov eur použiť.