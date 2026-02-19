Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty poskytnú desať miliárd dolárov pre Radu mieru. Okrem toho v prejave vo Washingtone na ustanovujúcom zasadnutí oznámil, že deväť členov Rady prisľúbilo sedem miliárd dolárov na balík pomoci pre Pásmo Gazy.
„Chcem vám povedať, že Spojené štáty prispejú sumou desať miliárd do Rady mieru,“ uviedol šéf Bieleho domu. Americká tlačová agentúra poznamenala, že Trump neobjasnil, na čo budú tieto peniaze použité.
Deväť krajín - Azerbajdžan, Bahrajn, Katar, Kazachstan, Kuvajt, Maroko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Uzbekistan - podľa Trumpa prisľúbilo celkovo sedem miliárd dolárov na balík pomoci pre palestínsku enklávu.
„Ale každý vynaložený dolár je investíciou do stability a nádeje na nový a harmonický región,“ konštatoval Trump pri tom, ako sa poďakoval darcom.
AP informuje, že táto suma - aj keď významná - predstavuje len zlomok z odhadovaných 70 miliárd dolárov potrebných na obnovu palestínskeho územia zničeného po dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
Bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov, ktorého USA vymenovali ako vysokopostaveného predstaviteľa pre Gazu, na ustanovujúcom zasadnutí oznámil, že vo štvrtok sa začal nábor do novej policajnej jednotky v Pásme Gazy. Tá má podľa plánu dohliadať na bezpečnosť, pričom túto úlohu prevezme od Hamasu.
„Len za prvých pár hodín sa prihlásilo 2000 ľudí, ktorí chcú vstúpiť do novej prechodnej palestínskej polície,“ povedal Mladenov.
Úlohu zástupcu veliteľa vo vznikajúcich Medzinárodných stabilizačných silách v Gaze prevezme Indonézia, uviedol generálmajor Jasper Jeffers. Indonézia uviedla, že je pripravená vyslať do Pásma Gazy 8000 vojakov. Cieľom týchto síl je podľa AFP mať 20.000 vojakov, ako aj novú policajnú jednotku.
Jeffers potvrdil, že aj Albánsko, Kazachstan, Kosovo a Maroko prisľúbili poslať svojich vojakov.
Šéf Bieleho domu založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Aj keď mala pôvodne dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, jej charta podľa dostupných informácií neobmedzuje pôsobenie organizácie len na palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
Trump bude mať právo veta nad Radou mieru a môže zostať jej šéfom aj po odchode z prezidentského úradu. Krajiny, ktoré chcú zostať členmi natrvalo, namiesto dvojročného pôsobenia, budú musieť zaplatiť miliardu dolárov.