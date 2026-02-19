Bývalá poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová nastúpila do funkcie riaditeľky Slovenského inštitútu v Prahe.
Novú členku tímu slovenskej ambasády v úvode týždňa privítal slovenský veľvyslanec v ČR Martin Muránsky. Vaľová na sociálnej sieti uviedla, že okrem riaditeľky zmieneného inštitútu je aj prvou tajomníčkou Veľvyslanectva SR v ČR.
„Bývalá dlhoročná poslankyňa Národnej rady SR a niekdajšia primátorka mesta Humenné sa chce v novej funkcii zamerať na posilnenie spolupráce SR a ČR prostredníctvom kultúry,“ uviedlo slovenské veľvyslanectvo. Muránsky zaželal Vaľovej všetko najlepšie v novej funkcii a vyjadril podporu pri ďalšom prehlbovaní slovensko-českých vzťahov v oblasti kultúry a umenia.
Slovenský inštitút v Prahe je súčasťou diplomatického zastúpenia SR v Česku a zároveň patrí do siete deviatich inštitútov po celom svete, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Tento inštitút sa dlhodobo venuje prezentácii slovenskej literatúry, výtvarného umenia, hudby, divadla aj filmu. V rámci svojho programu pravidelne pripravuje rôzne kultúrne podujatia, ktoré oslovujú nielen komunitu Slovákov žijúcich v Česku, ale aj širokú verejnosť.