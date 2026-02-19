Vozidlo zasiahlo ženu na priechode, vodič jej nedal prednosť.
Polícia vyšetruje kolíziu chodkyne s osobným vozidlom, ku ktorej došlo v stredu (18. 2.) podvečer na Hlavnej ulici v Bardejove v mestskej časti Dlhá Lúka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 29-ročný vodič osobného auta nedal prednosť 80-ročnej chodkyni, ktorá vstúpila na vozovku a prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov. „Vozidlo zasiahlo ženu, ktorá v dôsledku zrážky utrpela viaceré ťažké zranenia a vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie. Ani jeden z účastníkov nebol pod vplyvom alkoholu,“ povedala Ligdayová.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.