Totožnosť osoby v havarovanom aute polícia zisťuje.
Záchranné a pohotovostné zložky zasahovali vo štvrtok na ceste II/526 neďaleko obce Korytárky pri Detve. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste našli vozidlo mimo cesty. V čase príchodu policajtov na miesto už bolo auto celé v plameňoch.
V obhorenom vraku našli telo
Pri obci Korytárky našli vozidlo mimo cesty. V čase príchodu polície už bolo celé v plameňoch; Foto: facebook.com/KRPZBB
Privolaní hasiči po uhasení požiaru zistili, že vo vozidle sa nachádzala jedna osoba bez známok života. "Po uhasení zistili, že vo vozidle sa nachádza zhorené telo. Totožnosť osoby aktuálne zisťujú policajti," informovala polícia.
Vo vozidle našli ľudské telo, jeho totožnosť polícia zisťuje; Foto: facebook.com/KRPZBB
Polícia vo veci začala trestné stíhanie. "Na miesto prišiel tiež zisťovateľ príčin vzniku požiarov, polícia v uvedenej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a zisťuje všetky bližšie okolnosti tejto tragickej udalosti," dodali policajti.