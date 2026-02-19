Slúchadlá podľa testov obsahujú toxické látky, ktoré prispievajú k vzniku rakoviny, problémov pri vývine a problémov s hormónmi.
Testovanie slúchadiel predávaných na trhu v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Rakúsku ukázal nelichotivé výsledky. Ako priblížil denník The Guardian, v každom z 81 testovaných párov zistili toxické látky. Medzi nimi aj také, ktoré prispievajú k vzniku rakoviny, problémov pri vývine a problémov s hormónmi.
Chemici volajú po väčšej transparentnosti
Toxíny sa našli aj v zložení populárnych značiek slúchadiel. Išlo pritom o slúchadlá vo forme štupľov aj tzv. mušlí; Foto: pexels.com
Podľa expertky na chémiu Karolíny Brabcovej, ktorá sa podieľala na výskume, sa toxíny našli aj v zložení populárnych značiek slúchadiel. Išlo pritom o slúchadlá vo forme štupľov aj tzv. mušlí. Vedci preto vyzvali príslušné orgány na zákaz používania endokrinných disruptorov v spotrebiteľských výrobkoch. Volajú aj po väčšej transparentnosti pri zverejňovaní zloženia výrobkov.
„Nejde len o prídavné látky. Tieto chemikálie dokážu migrovať zo slúchadiel do tela,“ varuje Brabcová, ktorá je súčasťou projektu ToxFree LIFE for All. Migráciu toxínov do tela zrýchľuje každodenné používanie slúchadiel, najmä pri cvičení, keď ju podporuje teplo a pot.
„Neexistuje bezpečná hladina endokrinných disruptorov, ktoré kopírujú naše prirodzené hormóny.“
Brabcová zdôraznila, že pri používaní slúchadiel s obsahom nebezpečných látok nedochádza k okamžitým následkom. Problémom je ich dlhodobé používanie, a to najmä u citlivejších skupín vrátane tínedžerov.
Endokrinné disruptory: Čo robia so zdravím?
Endokrinné disruptory (ED) sa v tele správajú rovnako ako naše prirodzené hormóny. Svojím pôsobením v tele tak môžu ovplyvniť chod endokrinného systému, ktorý má na starosti rast, plodnosť, rozmnožovanie a ďalšie dôležité procesy.
Dopadom ED na zdravie sa zaoberal európsky výskum z roku 2023, ktorý skúmal ich vplyv na zdravie detí. Vedci prišli na to, že „ľudia, ktorí najčastejšie prichádzajú do kontaktu s endokrinnými disruptormi, častejšie trpia rakovinou a reprodukčnými, metabolickými a/alebo imunitnými poruchami“.
Endokrinné disruptory môžu ovplyvniť chod endokrinného systému, ktorý má na starosti aj plodnosť; Foto: HenadziPechan/Shutterstock.com
Ako spresňuje Národný inštitút vedy o zdraví životného prostredia (NIEHS), ED sa nachádzajú v množstve predmetov každodennej spotreby. Ide napríklad o kozmetiku, obaly na jedlo a nápoje, hračky, koberce či pesticídy.
„Ku kontaktu s týmito chemikáliami dochádza prostredníctvom vzduchu, stravy, cez pokožku a vodu.“
Toxínom sa podľa NIEHS nedá celkom vyhnúť, no vhodný výber pri nakupovaní dokáže minimalizovať kontakt s nimi.
8 krokov, ako sa vyhnúť endokrinným disruptorom
Negatívny vplyv pôsobenia ED na zdravie je neraz dlhodobý alebo trvalý. Medzinárodná Rada pre ochranu prírodných zdrojov preto odporúča 8 krokov, ako minimalizovať stret s týmito chemikáliami:
- Umývajte si ruky (vyhnite sa pritom parfumovaným alebo antibakteriálnym mydlám).
- Pravidelne doma utierajte prach a vysávajte. Nepoužívajte pri tom chemické čistiace prostriedky.
- Vyhýbajte sa parfumovaným výrobkom.
- Kde sa dá, vyhnite sa používaniu plastov.
- Vyhýbajte sa konzervám a plastovým obalom na jedlo.
- Uprednostnite organické potraviny bez pesticídov.
- Vyhnite sa balenej vode. Na vodu z kohútika používajte filter.
- Vyhnite sa zložkám v kozmetike, ktoré sú označené ako „odolné voči vode“ a „s dlhou trvácnosťou“.