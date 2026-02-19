V krátkom čase by na Slovensku malo dôjsť k postaveniu prvého najmodernejšieho datacentra umelej inteligencie (AI) v Bratislave so spotrebou energie jeden megawatt.
Bude fungovať na čipoch, ktoré ešte v Európe neboli použité. Pre médiá to v indickom Naí Dillí uviedol prezident SR Peter Pellegrini, ktorý sa tam zúčastnil na samite umelej inteligencie.
Slovensko môže byť podľa neho jedným z lídrov vo veľmi rýchlej implementácii a použití najmodernejšej technológie AI v rôznych oblastiach. Využiť sa môže v zdravotníctve, riadení štátu či v poľnohospodárstve. „Prezentoval som to dnes počas môjho vystúpenia pred hlavami štátov, že Slovenská republika má naozaj výborné predpoklady na to, aby v regióne strednej Európy, ale aj Európy ako takej, mohla byť lídrom vďaka atómovej elektrine a jej prebytku, ktorú dokážeme produkovať,“ povedal Pellegrini.
Tvrdí, že vodné či jadrové elektrárne dávajú Slovensku príležitosť a výhodu oproti susedom, aby mohlo byť centrom budovania autonómnej digitálnej a počítačovej infraštruktúry. „Pretože je dôležité, aby citlivé dáta, ktoré chce štát ochraňovať o svojich občanoch alebo o krajine, neboli uložené v cloudoch na druhom konci sveta, o ktorých ani netušíme, pod akou ochranou sú a kto za to nesie zodpovednosť,“ skonštatoval prezident.
Na Slovensku by podľa neho mohli vzniknúť veľké datacentrá medzinárodných hráčov, ktoré by potom umožnili nielen slovenským užívateľom, ale aj užívateľom z okolia využiť počítačovú kapacitu na testovanie a rôzne nové modely. „Tam by Slovensko mohlo byť lídrom,“ podotkol Pellegrini.
Myslí si, že AI sa bude vylepšovať a technologicky bude mať väčšie schopnosti a zároveň nastane jej široká implementácia do rôznych oblastí bežného života.