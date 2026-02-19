Podnik Tatravagónka postaví v Indii novú fabriku na výrobu podvozkov a kolies vagónov pre Indiu a ďalšie krajiny, kam Indovia svoje produkty vyvážajú. Pre médiá to vo štvrtok v indickom Naí Dillí uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
„Dochádza k ďalšiemu investovaniu slovenských firiem v Indii, pretože India preferuje nielen obyčajné nakupovanie výrobkov, ale vytváranie spoločných podnikov a produkciu na svojom území. Takže viem, že po úspešnej investícii našej Tatravagónky, ktorá tu vyrába vozne priamo v rodisku pani indickej prezidentky, vyrastie nová fabrika opäť pod taktovkou našej slovenskej Tatravagónky,“ priblížil Pellegrini.
V Indii tiež pôsobia podľa prezidenta slovenské high-tech spoločnosti napríklad v oblasti bezpečnosti letísk či meteorologických staníc.
Dodal, že SR posilňuje vzťahy s Indiou tak na politickej ako aj technickej úrovni. Slovenská diplomacia napríklad kapacitne posilnila konzulárne odbory v Indii, aby dokázali poskytovať víza indickým študentom a pracovníkom, ktorí chcú prísť na Slovensko.