Podľa Karola Galeka existuje alternatíva k prečerpávaniu ropy cez ropovod Družba.
Úzkym hrdlom na ropovode Adria, ktorým by sa do Maďarska a na Slovensko mala prepravovať ropa kvôli nefungujúcemu ropovodu Družba, môže byť limitovaná tzv. vyčerpávacia kapacita tankerov v chorvátskom termináli Omišalj na úrovni 5,6 milióna ton ropy ročne. Upozornil na to vo štvrtok na brífingu poslanec opozičnej strany SaS Karol Galek. Slovensko a Maďarsko však vlani spotrebovali podľa Galeka viac ako 9 miliónov ton ropy.
„Alternatíva, ktorú dnes máme, je ropovod Adria, ktorý ide z chorvátskeho prístavu Omišalj a bude cez Maďarsko dopravovaný na Slovensko. Tento ropovod má kapacitu 14,3 milióna ton ropy ročne. To je technologická kapacita ropovodu. My tu však máme jedno úzke hrdlo, a tým je práve prístav Omišalj na ostrove Krk. Pretože vyčerpávacia kapacita jednotlivých tankerov je 5,6 milióna ton ročne. Minulý rok Slovensko samotné spotrebovalo 4,9 milióna ton ropy, ktoré prišli cez Družbu, Maďarsko 4,3 milióna ton,“ spresnil.
„My hovoríme, že je úzke hrdlo v Omišalji, ktoré vie prepraviť alebo vyčerpať 5,6 milióna ton ropy ročne. Možno to je technologicky zvládnuteľné aj vyššie, ale zatiaľ to nikto nevyskúšal,“ upozornil.
Ropa by mohla prúdiť aj cez Taliansko
Druhou alternatívou je podľa Galeka prístav Terst v Taliansku, ktorým možno teoreticky dopraviť ropu na Slovensko. „Išlo by to cez Viedeň a do Čiech, odkiaľ vieme následne presmerovať ropu na Slovensko. Terst má síce kapacitu 40 miliónov ton ročne, ale potom už kapacita, ktorá vedie z Čiech na Slovensko, je iba 1,5 milióna ton ročne. Toto je úzke hrdlo v Kralupoch. Je tam reverzný tok, ktorý ale nebol nikdy odskúšaný. Je tam potrubie, ktoré od minulého roka nie je využívané, pretože Česi už ruskú ropu neodoberajú. Na to, aby sme odskúšali a sprevádzkovali takýto tok, by nám to trvalo dva až tri mesiace,“ zdôraznil.
Galek zároveň doplnil, že SR má síce v zmysle predpisov EÚ núdzové zásoby ropy na 90 dní, reálne použiteľné sú však na kratšie obdobie. „Ako mám informácie, vyčerpateľných je maximálne množstvo na nejakých 50, možno 60 dní. Je to jednak z toho dôvodu, že tieto zásoby majú nižšiu kvalitu, naspodu nádrží sa nachádza veľké množstvo bahna, veľké množstvo piesku. Treba to omnoho náročnejšie technologicky spracovávať,“ dodal Galek.
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR uviedlo, že prebiehajú intenzívne rokovania o alternatívnych dodávkach ropy do regiónu. „Súčasne rokujeme s partnermi v Chorvátsku a v Českej republike o možnosti využitia ich kapacít a infraštruktúry,” uviedla v stredu (18. 2.) podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Saková podľa MH SR zároveň pokračuje v rokovaniach s českým ministrom priemyslu a obchodu Karlom Havlíčkom o možnostiach využitia ponúkaných kapacít na reverznú prepravu cez českú infraštruktúru ako doplnkového riešenia s ohľadom na jej obmedzenú kapacitu, ako aj s chorvátskym ministerským kolegom o poskytnutí chorvátskych kapacít.
Dodatočné dodávky do terminálu Omišalj sa očakávajú začiatkom marca, pričom prvé fyzické dodávky ropy na Slovensku možno očakávať v druhej polovici marca. „Dodávky cez ropovod Adria umožnia fungovanie rafinérie Slovnaft a zároveň vytvoria priestor na postupné spätné dopĺňanie núdzových zásob. Ropovod má do konca roka 2026 dostatočnú voľnú kapacitu, a to aj v dôsledku výpadku v rafinérii v Százhalombatte v Maďarsku spôsobeného požiarom,“ dodalo MH SR.