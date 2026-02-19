Kariéru hviezdy českej undergroundovej scény poznačila spolupráca s ŠtB. Český spevák a hudobník pôsobil aj v zahraničí.
Vo veku nedožitých 70 rokov zomrel český spevák František Horáček, v šoubiznise známy ako Jim Čert. V utorok (17. 2.) večer o tom na sociálnej sieti informoval kňaz a hudobník Ladislav Heryán, dlhoročný priaznivec domácej undergroundovej scény.
„Dnes nás opustil Jim Čert. Mali sme sa radi, a tak sa na seba znovu môžeme tešiť,“ skonštatoval stručne Heryán.
Ako pripomenul časopis Headliner, Čert by 25. februára oslávil 70. narodeniny. „Jeho povesť v domácom undergrounde zničilo, keď po Zamatovej revolúcii vyšlo najavo, že už od roku 1979 spolupracoval s ŠtB,“ informoval časopis.
Začínal v krčmách, spracoval aj Tolkiena
Čert už vo svojich 23 rokoch hrával na harmonike a spieval v českých pohostinských zariadeniach. „Milujem krčmu, pretože to je najlepšie miesto na spoznávanie ľudí... Nie som žiadny underground, chcem byť voľný ako vták, slobodný, nespútaný, patriť všetkým a hrať pre každého poctivého človeka, ktorého stretnem. Je mi fuk, kam on sa počíta,“ uviedol hudobník v rozhovore pre časopis Tři veteráni.
Repertoár pesničkára tvorili najmä balady a pohostinské piesne, no spracoval aj poéziu českého básnika z 20. storočia Bohuslava Reyneka, či dokonca svetoznámeho autora Pána prsteňov J. R. R. Tolkiena.
Čert sa živil predovšetkým vystupovaním na vidieku a neoficiálnych akciách, zúčastňoval sa aj na stretnutiach českej undergroundovej scény. Prelom nastal až tesne pred pádom režimu, keď v roku 1988 vystúpil na oficiálnom folkovom festivale v Lipnici nad Sázavou, píše Headliner.
Kariéru mu „pochovala“ ŠtB
Čertovu hudobnú kariéru na domácej aj zahraničnej scéne zmapoval v roku 1997 dokument režiséra Martina Řezníčka. V ňom sa spomína aj hudobníkova spolupráca s českou Štátnou bezpečnosťou, ktorú začal v roku 1979. Čert sa ocitol aj na „Cibulkových zoznamoch“, po zverejnení ktorých sa dostal do izolácie a odsťahoval do USA.
Čert mal v rámci spolupráce vystupovať pod krycím menom „Akord“, neskôr „Homér“. „Bol jedným z tých, ktorí 'udávali za peniaze',“ píše ďalej Headliner.
V Kalifornii Čert založil kapelu Life After Life, v ktorej figuroval aj bubeník Jaroslav Šedivý.
Po páde režimu a presídlení do USA bol Čert hudobne aktívny v Kalifornii. Tam spolu s Jaroslavom Šedivým založil kapelu Life After Life, ktorá má na konte dva albumy.
„V posledných rokoch života sa stiahol, koncertoval len príležitostne a venoval sa bylinkárstvu,“ dodal o Čertovi Headliner.