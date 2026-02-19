Hlavný ťah na horskom priechode uzavreli, z miesta hlásia nehodu kamióna a dodávky.
Hlavný ťah medzi Jablonicou a Trstínom je pre dopravnú nehodu na horskom priechode Biela hora aktuálne neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Na zasneženej ceste v klesaní z Bielej hory do Trstína skončil mimo cesty kamión i dodávka. Úsek je obojsmerne neprejazdný. „Obchádzka vedie cez Bukovú, Prievaly a Cerovú,“ dodala Zelená vlna.
Polícia vyzýva: Ak nemusíte, nejazdite!
Polícia vyzvala vo štvrtok vodičov na zvýšenú opatrnosť. V súlade s predpoveďami počasia očakáva husté sneženie najmä na juhozápade krajiny. V prípade, že cesta autom nie je nevyhnutná, odporúča vyhnúť sa jej. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti tiež pripomenuli, že vozidlo treba pred jazdou riadne očistiť. „Očistené čelné sklo je samozrejmosťou. Veríme, že éra ‚zimných tankistov‘ sa už skončila. Očistením auta predídete materiálnym škodám, ktoré by ste mohli spôsobiť sebe a ostatným. Buďme preto ohľaduplní,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, základom sú zimné pneumatiky. Pri ovládaní auta je zároveň potrebné vyvarovať sa prudkým pohybom, môže to viesť k šmyku a nehode. „Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde,“ odporúčajú policajti. Na snehu je okrem toho brzdná dráha dlhšia, je preto potrebné dodržiavať aj väčší odstup od iných áut. Potrebné je tiež jazdiť pomalšie.
Pre západ platí zvýšená výstraha
Na Slovensku treba vo štvrtok počítať so snežením, snehovými jazykmi a závejmi aj s hmlou. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy druhého stupňa pred snežením budú v platnosti od 9.00 h až do piatka (20. 2.) v okresoch Bratislava a Pezinok. Napadnúť by mohlo 15 až 20 centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ varovali meteorológovia.
Vo štvrtok môže miestami napadnúť až 20 centimetrov snehu; Foto: shmu.sk
Prvý stupeň výstrah pred snežením bude platiť najmä v južných okresoch západného a stredného Slovenska aj v okrese Košice. V týchto miestach by mohlo napadnúť 10 až 15 centimetrov snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedol ústav.