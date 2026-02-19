Cereulid môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť. Nie je možné vylúčiť ani závažnejšie zdravotné ťažkosti.
Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti so stiahnutím viacerých šarží dojčenskej výživy z trhu pre ich kontamináciu cereulidom. Rodičom detí, u ktorých sa po konzumácii výživy objavia príznaky, odporúča vyhľadať lekársku pomoc.
„Ak sú príznaky závažné (napríklad dehydratácia alebo pretrvávajúce vracanie), odporúčame vyhľadať lekársku pomoc na pohotovosti, pretože gastrointestinálne príznaky u dojčiat môžu rýchlo viesť ku komplikáciám bez ohľadu na základnú príčinu,“ dodali odborníci.
Najvyššie riziko hrozí novorodencom
Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. „U mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších ťažkostí,“ vysvetlil úrad.
ÚVZ SR v uplynulých dňoch dostal viacero varovných a informačných oznámení o stiahnutí dojčenských výživ cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF, a to pre prítomnosť cereulidu v potravinách alebo preventívne stiahnutie zo strany prevádzkovateľov potravinárskych podnikov za účelom predbežnej opatrnosti.
Výrobky od írskeho výrobcu Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone) dodávali aj na územie Slovenskej republiky:
- Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.07.14,
- Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.10.08,
- Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.11.28,
- Aptamil Pronutra Pre, 4 x 700 g, DMT (šarža): 2026.09.17,
- Aptamil Pronutra Pre, 4 x 700 g, DMT (šarža): 2026.11.12.
„Zákazníci majú možnosť vrátiť tieto potraviny u predajcu, kde ich zakúpili,“ dodal Úrad verejného zdravotníctva SR s tým, že výrobky by sa nemali ďalej používať.
O stiahnutí počiatočnej dojčenskej výživy Nutrilon Advanced sme vás informovali aj koncom januára 2026. Vo výžive typu Nutrilon Advanced takisto zistili prítomnosť cereulidu.