Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave vrátil 17. februára vyšetrovateľovi trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abú Zabí z roku 2024 s pokynom na doplnenie ďalších podkladov a na opätovné rozhodnutie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytli z bratislavskej krajskej prokuratúry. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.
„Vec bola vrátená vyšetrovateľovi dňa 17. februára 2026 s pokynom prokurátora na doplnenie ďalších podkladov a na opätovné rozhodnutie. Vzhľadom na to, aby neboli zmarené nariadené úkony, bližšie sa k veci nie je nateraz možné vyjadriť,“ uviedli z prokuratúry.
Trestné oznámenie na Šutaja Eštoka podal člen mimoparlamentných Demokratov Juraj Šeliga. Rovnako ho na Generálnu prokuratúru SR podala aj Nadácia Zastavme korupciu. Na základe analýzy informácií a podkladov k tejto ceste mohlo podľa mimovládnej organizácie dôjsť k trestnému činu prijatia nenáležitej výhody. Podľa nej mal celý pobyt presiahnuť náklady 30.000 eur.
Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry vrátil trestné oznámenie na Šutaja Eštoka aj minulý rok. Vyšetrovateľ vtedy rozhodol o odmietnutí trestného oznámenia. Dozorujúci prokurátor ho vrátil vyšetrovateľovi z dôvodu, že vykonal nedostatočné zisťovanie, respektíve nevykonal niektoré dostupné úkony a nezabezpečil dostatočné listinné podklady pre rozhodnutie.
Minister vnútra v minulosti deklaroval, že cestu do Abú Zabí platil zo svojich peňazí, hoci jej súčasťou boli aj rokovania o spolupráci. Šéf rezortu vnútra tam šiel na základe pozvania prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohameda bin Sulajema. Minister tiež uistil, že ak to bude potrebné, nemá problém zaplatiť si aj v budúcnosti podobnú súkromno-pracovnú cestu.