Odstavením ropovodu Družba mal ukrajinský prezident zasiahnuť do volieb v Maďarsku, vyhlásil Viktor Orbán.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zasiahol do maďarských parlamentných volieb tým, že odstavil ropovod Družba a chce za každú cenu proukrajinskú vládu, napísal vo štvrtok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Naproti tomu je strana Fidesz bezpečnou voľbou, podčiarkol Orbán. V príspevku zdieľal video, v ktorom cituje vyhlásenie ukrajinského prezidenta, že „nájdeme spôsob, ako sa vyhnúť ruskej rope“. Vo videu sa hovorí o tom, že Zelenskyj zastavuje ropovod Družba, ktorý zásobuje Maďarsko.
„Našli v Bruseli muža, ktorý im nevie povedať nie“, tvrdí sa vo videonahrávke, do ktorej strihli predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara, ktorý hovorí: „Ukončíme našu závislosť od ruskej energie.“
Na Slovensku vyhlásili stav ropnej núdze
Preprava ropy cez Družbu na Slovensko a do Maďarska je úplne prerušená. Ukrajina tvrdí, že dodávky sa zastavili v dôsledku ruského útoku na infraštruktúru ropovodu z 27. januára.
Slovenská vláda 18. februára vyhlásila stav ropnej núdze. Štát zároveň rozhodol o uvoľnení núdzových zásob ropy pre rafinériu Slovnaft, aby sa zabezpečila výroba pohonných hmôt.
Maďarsko a Slovensko sa oficiálne obrátili na Európsku komisiu v záujme uplatnenia pravidiel, ktoré obom krajinám umožňujú získavať ruskú ropu námornou cestou v prípade, že sa znemožní jej preprava cez ropovody. Podľa agentúry MTI to uviedol v stredu maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó.
Šéf maďarskej diplomacie povedal, že ukrajinský prezident sa z „politických dôvodov“ rozhodol neobnoviť dodávky ropy smerom do Maďarska. Cieľom má byť podľa ministra vyvolanie krízy v zásobovaní palivami a ovplyvnenie domácej politickej scény.