Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok na summite o umelej inteligencii (AI) v indickej metropole Naí Dillí varoval pred rizikom, ktoré táto technológia predstavuje.

Podľa jeho slov musí „AI patriť všetkým“ a jej budúcnosť nemôže byť v rukách iba zopár vyvolených. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Počas svojho prejavu naliehal Guterres na zavedenie globálnych bezpečnostných opatrení na zabezpečenie dohľadu a na vytvorenie fondu v hodnote troch miliárd dolárov. Technologických magnátov vyzval, aby podporili tento fond, ktorý by zabezpečil otvorený prístup k AI pre všetkých.

Je to menej ako jedno percento ročných príjmov jednej technologickej spoločnosti. Je to malá cena za rozširovanie umelej inteligencie, z ktorého majú prospech všetci, vrátane podnikov, ktoré AI vyvíjajú,“ vyhlásil Guterres. Bez potrebných investícií by sa mohli podľa neho ešte viac prehĺbiť globálne rozdiely medzi krajinami.

O budúcnosti umelej inteligencie nemôže rozhodovať hŕstka krajín – ani ju nemožno nechať na milosť niekoľkých miliardárov,“ uviedol Gutteres.

Ak sa to urobí správne, umelá inteligencia môže... urýchliť prelomové objavy v medicíne, rozšíriť možnosti vzdelávania, posilniť potravinovú bezpečnosť, podporiť opatrenia v oblasti klímy a pripravenosť na katastrofy a zlepšiť prístup k životne dôležitým verejným službám,“ dodal.

Môže však tiež prehĺbiť nerovnosť, zosilniť predsudky a podporiť škody,“ varoval a zdôraznil ochranu detí pred hrozbami AI.

V prejave na summite tiež poznamenal, že vzhľadom na rastúce nároky AI na energiu a vodu musia dátové centrá prejsť na čistú energiu.