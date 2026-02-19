V niektorých okresoch platia meteorologické výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Na Slovensku treba vo štvrtok počítať so snežením, snehovými jazykmi a závejmi aj s hmlou. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.
Napadnúť môže až 20 centimetrov snehu
Výstrahy druhého stupňa pred snežením budú v platnosti od 9.00 h až do piatka (20. 2.) v okresoch Bratislava a Pezinok. Napadnúť by mohlo 15 až 20 centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ varovali meteorológovia.
Prvý stupeň výstrah pred snežením bude platiť najmä v južných okresoch západného a stredného Slovenska aj v okrese Košice. V týchto miestach by mohlo napadnúť 10 až 15 centimetrov snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedol ústav.
Pre dva okresy platí zvýšená výstraha pred snežením; Foto: shmu.sk
Na západe krajiny si takisto treba dať pozor aj na snehové jazyky a záveje, a to najmä v podvečerných a večerných hodinách. Výstrahy prvého stupňa začnú platiť v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja na obed, v iných okresoch o 17.00 h. V platnosti zostanú predbežne do piatka. SHMÚ upozornil, že snehové jazyky a záveje môžu tvoriť problém pre dopravu.
Pozor si treba dať aj na snehové jazyky a záveje; Foto: shmu.sk
V niektorých okresoch Prešovského kraja treba počítať vo štvrtok ráno aj s hmlou. Dohľadnosť sa zníži na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.