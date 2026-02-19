Spojené štáty sú v procese sťahovania všetkých svojich približne 1000 vojakov zo Sýrie. V stredu o tom s odvolaním sa na troch amerických predstaviteľov informoval denník The Wall Street Journal (WSJ). Vojaci majú zvyšné základne USA v Sýrii opustiť v priebehu najbližších dvoch mesiacov.
Americké sily už minulý týždeň dokončili stiahnutie sa zo strategickej základne at-Tanf pri sýrskych hraniciach s Jordánskom a Irakom, nad ktorou medzitým prevzala kontrolu sýrska armáda. Američania sa odtiaľ presunuli na základňu do Jordánska.
Tento krok označila agentúra Reuters za najnovší signál posilňovania vzťahov medzi USA a Sýriou, ktoré by mohlo umožniť ešte výraznejšie stiahnutie amerických vojakov. WSJ už v januári informoval, že USA zvažujú úplný odchod svojich síl zo Sýrie. Podľa citovaných zdrojov však už tento proces prebieha a Spojené štáty tým ukončujú desaťročnú vojenskú operáciu v Sýrii.
Sýria ma od zvrhnutia dlhoročného prezidenta Bašara Asada v decembri 2024 novú vládu vedenú prezidentom Ahmadom Šarom. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio počas návštevy Bratislavy začiatkom tohto týždňa vyhlásil, že USA si vybrali možnosť spolupráce s novým sýrskym vedením pred destabilizáciou a rozpadom Sýrie na viaceré časti.
V roku 2014 ovládla rozsiahle územia Sýrie a Iraku teroristická organizácia Islamský štát (IS). Bagdad s podporou síl pod vedením USA oznámil porážku teroristov v roku 2017, zatiaľ čo Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedeným Kurdmi sa to podarilo o dva roky neskôr.