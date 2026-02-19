Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio budúci týždeň navštívi Izrael, uviedol nemenovaný americký predstaviteľ pre agentúru AFP.
„Minister Rubio navštívi 28. februára Izrael, kde sa stretne s premiérom (Benjaminom) Netanjahuom,“ povedal predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.
Izraelský premiér, ktorý minulý týždeň navštívil Washington, kde rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, už dlho presadzuje tvrdý postoj voči Iránu a v júni nariadil rozsiahly útok, čo vyústilo do 12-dňovej vojny, do ktorej sa údermi na iránske jadrové zariadenia zapojili aj Spojené štáty.
Teherán a Washington následne 6. februára obnovili nepriame rokovania v ománskej metropole Maskat. Uskutočnili sa po tom, ako USA pohrozili Iránu v súvislosti s krvavým potlačením protivládnych protestov vojenským úderom a do regiónu vyslali dve lietadlové lode.
Trump v utorok vyslal svojich splnomocnencov na stretnutie s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím v Ženeve. Irán hlásil pokrok, ale Trump na sociálnej sieti opäť otvorene uvažoval o vojenskej intervencii.