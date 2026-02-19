Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na ukončenie anonymity na internete a povedal, že používatelia sociálnych sietí by mali uverejňovať príspevky pod svojimi skutočnými menami.
„Chcem vidieť skutočné mená na internete. Chcem vedieť, kto (čo) hovorí,“ povedal Merz v stredu večer na podujatí, ktoré zorganizovala jeho Kresťanskodemokratická únia (CDU) v meste Trier na západe krajiny.
„V politike sa zapájame do debát v našej spoločnosti pod našimi skutočnými menami a bez masiek. To isté očakávam od všetkých, ktorí kriticky hodnotia našu krajinu a našu spoločnosť,“ uviedol.
Merz kritizoval obhajcov anonymity na internete. Povedal, že „často ide o ľudí, ktorí z tieňa anonymity vyžadujú od ostatných čo najväčšiu transparentnosť“.
Kancelár varoval, že liberálna demokracia je ohrozená. Dodal, že podcenil mieru, do akej môžu byť algoritmy a umelá inteligencia využité na cielené ovplyvňovacie kampane. Podľa neho umožňujú takéto nástroje manipulovať s názormi a podkopávať základy slobodnej spoločnosti.
Zároveň upozornil na vysokú mieru aktivity detí a tínedžerov na sociálnych sieťach. Predtým v politickom podcaste Machtwechsel povedal, že je otvorený návrhom na obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam. Poukázal na obavy, že nadmerný čas strávený pred obrazovkami má vplyv na vývoj mladých ľudí.
Pred piatkovým kongresom CDU jedna z regionálnych pobočiek strany navrhla obmedziť prístupnosť sociálnych sietí ako Instagram, TikTok alebo Facebook pre osoby nad 16 rokov. Jednotlivé platformy by preto museli povinne overovať vek svojich užívateľov. Merz v reakcii vyhlásil, že táto iniciatíva mu je sympatická.