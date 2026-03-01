Kmeň baktérií, ktorý našli v ľadovej jaskyni v Rumunsku, je podľa vedcov odolný voči antibiotikám.
V rumunskej ľadovej jaskyni našli kmeň baktérií odolný voči antibiotikám. Informoval o tom portál Euronews, podľa ktorého ide o baktérie typu Psychrobacter SC65A.3, ktoré sú odolné voči antibiotikám. Pod vrstvou ľadu prebývali posledných päť tisíc rokov.
Prežili v extrémnych podmienkach
Podľa vedcov kmeň baktérií z jaskyne Scărișoara prežil tisíce rokov v extrémnych podmienkach. Vďaka tomu sa adaptoval na mrazivé prostredie, a okrem toho je odolný voči desiatim moderným antibiotikám z ôsmich rôznych kategórií.
„Bakteriálny kmeň Psychrobacter SC65A.3, izolovaný z ľadovej jaskyne Scărișoara, napriek starodávnemu pôvodu vykazuje odolnosť voči viacerým moderným antibiotikám a nesie vyše 100 génov súvisiacich s odolnosťou.“
Ako spresnila autorka štúdie, rumunská biologička Cristina Purcareaová, nájdené baktérie sú odolné voči antibiotikám na liečbu tuberkulózy, zápalu hrubého čreva, zápalu močových ciest a iných vážnych bakteriálnych ochorení.
Podľa Purcareaovej výskum dokazuje, že u takýchto baktérií sa vyvinula odolnosť na liečbu ešte pred vývojom antibiotík. Jeho výsledky boli publikované v žurnále Frontiers in Microbiology.
Hrozba pre celý svet
Ako ukazujú dáta Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), odolnosť baktérií voči antibiotikám je celosvetovou hrozbou. V roku 2019 mala prispieť k 4,95 miliónu úmrtí vo svete a priamo viedla k 1,27 miliónom úmrtí.
Hlavnou príčinou odolnosti baktérií voči antibiotikám je nadužívanie a nesprávne užívanie antibiotík. Problém pritom zasahuje rovnako chudobné aj bohaté regióny.
„Odolnosť voči antimikrobiálnej liečbe ohrozuje mnohé výdobytky moderného zdravotníctva. Komplikuje liečbu infekcií a zvyšuje riziko ďalších zdravotníckych zákrokov ako operácia, cisársky rez a chemoterapia.“
10 spôsobov, ako sa vyhnúť odolnosti voči antibiotikám
Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť odolnosti voči antibiotikám, je obmedziť ich užívanie len na nevyhnutné prípady; Foto: i viewfinder/Shutterstock.com
Problematickosť odolnosti voči antibiotikám vníma aj Washingtonská univerzita. Dekanka zdravotníckej fakulty Victoria Fraserová preto na konferencii TEDx predstavila 10 spôsobov, ako zamedziť jej vzniku:
- Zaočkujte sa: Infekcii predídete očkovaním proti bakteriálnym a vírusovým ochoreniam.
- Nežiadajte predpis: Prechladnutie väčšinou spôsobujú vírusy, ktoré nereagujú na liečbu antibiotikami. Tie preto netreba brať za každú cenu.
- Užívajte ich, ak je to naozaj nutné.
- Dbajte o hygienu pri príprave jedla: Vyhnite sa kontaminácii iných povrchov pri príprave a spracovaní surových potravín.
- Chrípku vyležte doma: Zabránite tým jej šíreniu.
- Pri kašľaní a kýchaní si zakrývajte ústa.
- Umývajte si ruky.
- Veďte deti k hygienickým návykom.
- Upozornite aj ostatných.